Wohnen mit Stil: Ein Blick in die Altbauwohnung von Leandra Nef und Daniel Jans

Die stellvertretende Chefredaktorin und ihr Partner zeigen ihr persönliches Zuhause voller Designklassiker, Kunst und Lieblingsstücke - eine entspannte und lebendige Altbauwohnung in Zürich.

Vor ziemlich genau einem Jahr wurde die Dreieinhalbzimmerwohnung im alten Stadthaus frei, in der Leandra Nef und Daniel Jans seit einigen Jahren wohnen. Die stellvertretende Annabelle-Chefredaktorin und der Werber, der gelernt hat, zogen dankbar ein Stockwerk hinunter.

Die neue Wohnung ist größer als die alte und bietet zwei Balkone mit einer wunderschönen Aussicht auf das Zürcher Quartier. Leandra liebt das Wohnen und hat die Einrichtung übernommen, während Daniel, der in der Werbung arbeitet und früher Koch war, sich lieber um die Küche kümmert. Die beiden kommen aus demselben Dorf, kennen sich seit der Jugend, waren lange ein Paar und sind heute zu Lieblingsmenschen geworden, die die Wohnung und viele andere Dinge im Leben teilen.

Die Wohnung ist eine Eckwohnung mit einem großzügigen Wohnzimmer, das durch die beiden Balkone luftig und offen wirkt. Auf dem einen Balkon steht ein Spaghetti-Lounge-Chair mit Hocker, auf dem anderen ein lindengrüner Gartentisch - beide sind Neuauflagen von Schweizer Design, die Leandra bei Bogen33 im H100 entdeckt hat. Im Wohnzimmer lädt der Diamond Chair von Harry Bertoia für Knoll zum Sitzen ein, dessen Optik das Karomuster des Couchtischs auf kokette Weise ergänzt.

Der als Salontisch dienende Holzhocker Baci stammt vom Schweizer Label Issu Issu, das von ihrer Annabelle-Kollegin Mariella Ingrassia betrieben wird. Darauf stehen zwei Kerzenständer von Laura Welker, die wie Stiefelchen oder Fabeltierchen wirken und in Zusammenarbeit von Hot Legs und Aeyde entstanden sind. Leandra liebt Kunst, die fabulös oder skurril ist, wie die Wandskulptur Gratte-botte von Héloïse Delègue, die sie ersteigert hat. Der coole Fliesentisch von Ikon København ist laut Leandra der Grund, warum sie überhaupt in dieser Wohnung wohnt.

Ihre erste eigene Wohnung war mit 28 Quadratmetern zu klein für dieses Habenwollen-Stück, also suchte sie eine Altbauwohnung mit langem Fischgrätgang, in dem sie den Tisch als Bänkli nutzen konnte. Jetzt dient er wieder als Tisch - und als Triumphbogen für Bücher und Magazine. Die deutsche Architectural Digest ist Pflichtlektüre für die interiorbegeisterte Journalistin. Bücher stapeln sich unter dem Couchtisch, griffbereit und unkonventionell.

Als Kontrast zum eckig-strengen Tisch lädt das moosgrüne Samtsofa Marenco von Arflex zum Entspannen ein. Leandra liest am liebsten Biografien wie Elliot Pages Pageboy und Sachbücher wie Eva Biringers Unversehrt. Die Ecke neben dem Kleiderständer ist die Herzecke. Hier stehen drei Stühle, die wie geliebte Freunde wirken: eine antike Schweizer Holzstabelle von Tischbankstuhl und zwei Metallhocker von Empty Space aus Zürich.

Alle drei haben ein Herz. Der Kleiderständer steht im Wohnzimmer, weil die Wandschränke zu wenig Platz bieten. Statt eines zusätzlichen Schranks wünscht sich Leandra einen Paravent im Siebzigerjahre-Stil aus braunem Plexiglas, um den Ständer zu kaschieren. Mode ist ein wichtiger Teil des Wohnlebens, genau wie Möbel, Accessoires, Kunst und Bücher.

Leandra trägt bei Anlässen oft Schweizer Brands wie Nologo oder enSoie, deren Designer sie persönlich kennt. Ihr Zuhause ist nicht klassisch, sondern entspannend, frisch, persönlich und lebendig - voller kleiner Schätze aus einer hübschen Wundertüte





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