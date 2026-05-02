Wohler Steingasse: Zukunft der historischen Häuser weiterhin ungewiss

Drei Jahre nach der hitzigen Debatte um den geplanten Abriss der Liegenschaften Steingasse 25 und 27 in Wohlen ist die Zukunft der Gebäude weiterhin unklar. Die IBW AG hält das Areal als Reserveland bereit, während die Gemeinde eine umfassende Nutzungsplanung abwartet.

Vor drei Jahren entbrannte in Wohlen eine hitzige Debatte über die Zukunft der historischen Liegenschaften Steingasse 25 und 27. Die IBW AG , ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Gemeinde, strebte deren Abriss an, um das Areal primär für die Schaffung zusätzlicher Parkplätze zu nutzen.

Diese beiden Gebäude, die seit rund 200 Jahren das Stadtbild prägen, befinden sich in einem zunehmend baufälligen Zustand. Der ursprüngliche Abbruchantrag der IBW stieß im Jahr 2023 auf Ablehnung durch den Gemeinderat, da er den geltenden Bauvorschriften widersprach. Die Situation verdeutlicht einen Konflikt zwischen dem Bedarf an moderner Infrastruktur und dem Erhalt des kulturellen Erbes. Die Häuser sind nicht nur architektonisch bedeutsam, sondern auch Zeugen der lokalen Geschichte und tragen zum Charakter des Ortsbildes bei.

Der Widerstand gegen den Abriss kam sowohl von der Bevölkerung als auch von politischen Vertretern, was die emotionale Bindung an diese Gebäude unterstreicht. Die Debatte um die Steingasse 25 und 27 ist somit ein Beispiel für die Herausforderungen, denen sich Gemeinden bei der Stadtplanung und dem Umgang mit historischer Bausubstanz stellen müssen. Es geht darum, einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Interessen, den Bedürfnissen der Bevölkerung und dem Schutz des kulturellen Erbes zu finden.

Nach drei Jahren der Ungewissheit stehen die Gebäude weiterhin leer und warten auf eine definitive Lösung. Die Frage, ob sie erhalten bleiben oder dem Fortschritt weichen müssen, beschäftigt die Gemeinde weiterhin. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte Peter Lehmann, Vorsitzender der IBW-Geschäftsleitung, dass das Gelände derzeit als Reserveland für zukünftige Entwicklungen der IBW dient. Man warte auf die Ergebnisse der Gesamtrevision der Nutzungsplanung, bevor konkrete Entscheidungen getroffen werden.

Lehmann betonte, dass die Gebäude bis dahin in ihrem jetzigen Zustand verbleiben werden. Diese Aussage lässt Raum für Interpretationen und deutet darauf hin, dass die Zukunft der Liegenschaften noch nicht abschließend geklärt ist. Die IBW scheint eine abwartende Haltung einzunehmen und die weitere Entwicklung der Gemeindeplanung abzuwarten, um dann eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Die Situation ist jedoch nicht unproblematisch, da der Verfall der Gebäude weiter fortschreitet und möglicherweise in Zukunft höhere Kosten für eine Sanierung oder einen Abriss entstehen könnten. Die Gemeinde steht somit vor der Herausforderung, eine langfristige Strategie für das Areal zu entwickeln, die sowohl den Interessen der IBW als auch den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht wird. Die Diskussion um die Liegenschaften an der Steingasse wurde bereits im Dezember 2022 im Einwohnerrat aufgegriffen.

SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid hatte eine dringliche Motion eingereicht, in der er den Gemeinderat aufforderte, den Abriss der Gebäude zu verhindern und stattdessen ein Grobkonzept für das Areal bei der IBW einzuholen. Seine Motion wurde jedoch knapp abgelehnt, wobei der Präsident Cyrille Meier die entscheidende Stimme abgab. Im April 2023 wies der Gemeinderat den Bauantrag der IBW offiziell ab, da er nicht den Anforderungen der geltenden Bau- und Nutzungsordnung entsprach.

Die IBW kündigte daraufhin an, gemeinsam mit den Gemeindebehörden nach alternativen Lösungen für die Erweiterung ihrer Parkplatz- und Lagerkapazitäten zu suchen. Obwohl einige zusätzliche Stellplätze an der Steingasse und auf dem Gaswerkareal geschaffen wurden, ist das Parkplatzproblem weiterhin nicht vollständig gelöst. Lehmann räumte ein, dass das anhaltende Wachstum der IBW dazu führen wird, dass die vorhandenen Arbeitsplatz- und Parkplatzkapazitäten bald wieder an ihre Grenzen stoßen und mittelfristig neue Lösungen gefunden werden müssen.

Die Zukunft der Liegenschaften an der Steingasse bleibt somit offen und wird weiterhin Gegenstand intensiver Diskussionen in der Gemeinde Wohlen sein





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