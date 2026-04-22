Wohlen: Zentralstrasse leidet unter illegalem Kehricht und Sperrmüll

Die Zentralstrasse in Wohlen ist regelmässig durch zu früh bereitgestellten Kehricht und illegal deponiertes Sperrgut verschmutzt. Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Freiamt ist die Situation in Wohlen besonders problematisch und führt zu Kritik an der Gemeindeverwaltung.

Die Zentralstrasse in Wohlen ist regelmässig durch zu früh bereitgestellten Kehricht und illegal deponiertes Sperrgut geprägt. Während andere Gemeinden in der Region vergleichbare Probleme kaum kennen, stellt Wohlen eine Ausnahme dar.

Kehrichtsäcke werden oft Tage vor der Abfuhr abgestellt, und zusätzlich findet sich Sperrmüll, der illegal abgelagert wurde. Die Situation hat bei SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid zu Kritik an der Gemeindeverwaltung geführt, der er Untätigkeit vorwirft und die Frage aufwirft, ob Wohlen sich zu einem unansehnlichen Ort im Freiamt entwickelt. Eine Anfrage bei umliegenden Gemeinden wie Muri, Bremgarten, Sins, Rudolfstetten und Villmergen zeigt, dass das Problem in Wohlen einzigartig ist.

In Muri ist die Problematik überschaubar, und der Werkdienst ist aktiv bei der Entfernung von illegalem Abfall und der direkten Information von Personen, die den Kehricht zu früh bereitstellen. In Bremgarten tritt das Problem vereinzelt auf, jedoch nicht in dem Ausmass wie in Wohlen. Die Stadt setzt auf Sensibilisierung der Bevölkerung und verteilt bei Verstössen Bussen. Sins und Villmergen berichten von punktuellen Einzelfällen, die jedoch keinen erhöhten Handlungsbedarf rechtfertigen.

In Rudolfstetten ist eher Abfall ohne Gebührenmarken ein Problem, wobei in Quartieren mit hohem Mietwohnungsanteil das zu frühe Rausstellen häufiger vorkommt, möglicherweise aufgrund mangelnder Ortskenntnis oder sprachlicher/finanzieller Schwierigkeiten der Bewohner. Die Situation in Wohlen führt zu Unmut und der Forderung nach Massnahmen. Manfred Breitschmid möchte von der Gemeinde wissen, welche Schritte unternommen werden, um die unschönen Zustände an der Zentralstrasse zu beheben.

Die Ergebnisse der Abklärungen in den Nachbargemeinden unterstreichen die Notwendigkeit einer Lösung in Wohlen, um zu verhindern, dass sich die Gemeinde zu einem negativen Beispiel entwickelt. Die Problematik zeigt die Bedeutung von Sensibilisierung, Durchsetzung von Regeln und möglicherweise auch angepassten Lösungen für Gemeinden mit spezifischen Herausforderungen, wie beispielsweise einem hohen Anteil an Mietwohnungen. Die Aargauer Zeitung behält die Entwicklung der Situation in Wohlen weiterhin im Auge





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