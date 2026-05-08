Wochenschluss: Aktienboosts und Unsicherheiten im Finanzmarkt

Die Aktienmärkte zeigen eine Mischung aus Optimismus und Unsicherheit. Der Technologiekonzern, der mit starken Quartalszahlen und KI-Hoffnungen einen starken Kursanstieg erfährt, wird von Anlegern mit Vorsicht betrachtet. Der Verbindungstechnik-Experte erlebt einen Anstieg des Kurszieles und wird von Analysten als attraktiv eingestuft. Im Uhrenbereich werden die Hoffnungen auf Frieden in Nahost und die Vertiefung der Partnerschaft mit Vibra Healthcare als positive Faktoren gesehen. Der Luftfahrtzulieferer erlebt ein Umsatzwachstum, aber der Abgang des CEOs wirft Unsicherheit in die Zukunft.

Die Aktien des Technologie konzerns haben am Donnerstag einen Kurssprung von fast 30% hingelegt. Grund waren gute Quartalszahlen und KI-Hoffnungen. Anleger sollten jedoch nicht übermütig werden, da die positiven Entwicklungen nicht unbedingt auf eine nachhaltige Performance schließen lassen.

Der Verbindungstechnikspezialist war am Mittwoch stark gefragt, nachdem UBS das Kursziel von 230 auf 320 Fr. erhöht und die Einstufung auf «Buy» belassen hatte. Der «adressierbare Markt» bei Optical Circuit Switches (OCS) im Datenzentrengeschäft dürfte bis 2028 auf 2 Mrd. steigen, schreibt Analyst Tommaso Operto. Bei einem angenommenen Marktanteil von 20% könnte dies einen Umsatzbeitrag von rund 400 Mio. Fr. liefern.

Zusätzliche Impulse dürften weitere Datacenter-Produkte wie strukturierte Verkabelung oder Hollow-Core-Fiber-Technologien bringen, so der Experte weiter. Aufgrund der Margenstärke des Geschäfts dürfte auch die Profitabilität klar zunehmen. (Wochenschlusskurs: 265 Fr. )Beim Uhrenkonzern haben die aufkeimenden Hoffnungen auf Frieden in Nahost Mitte der Woche den Aktienkurs angetrieben, wie übrigens auch bei Konkurrent Richemont.

Eine von Swatch Group auf Social Mediadürfte weiteren Schub gegeben haben. Zudem wird gespannt die Swatch-Group-GV am kommenden Dienstag erwartet, bei der US-Investor Steven Wood versuchen wird, in den Verwaltungsrat gewählt zu werden. (Wochenschlusskurs: 210.60 Fr. ).

Es hatte am Donnerstag der Vorwoche mitgeteilt, dass mit Vibra Healthcare die Vertiefung der Partnerschaft zur Vermarktung der neurotherapeutischen Plattform in den USA vereinbart wurde. In den letzten Tagen hat es keine weiteren Neuigkeiten zu MindMaze gegeben. (Wochenschlusskurs: 0.37 Fr. )Wie am Donnerstag bekannt wurde, verzeichnete der Luftfahrtzulieferer im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 4,1%.

Der Periodengewinn stieg um 131% gegenüber dem Vorjahreswert. Der überraschende Abgang von CEO Kai Arndt Ende April erhöht jedoch die Unsicherheit für Investoren. Die ausführlich





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