Wochenendbilanz der Landespolizei: Widerstand, Verkehrsunfälle und Sachbeschädigungen

Die Landespolizei verzeichnete am vergangenen Wochenende eine Reihe von Einsätzen, darunter Widerstand gegen die Staatsgewalt, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen und Delikte im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln. Ein Länderspiel verlief grösstenteils friedlich, wobei jedoch pyrotechnische Gegenstände gezündet wurden.

Von Freitagabend, dem 17. April 2026, bis Sonntag, dem 19. April 2026, war die Landespolizei im Fürstentum Liechtenstein intensiv gefordert. Das Einsatzspektrum reichte von widerständigem Verhalten gegenüber Amtspersonen über Verkehrsunfälle mit Sachschaden bis hin zu einer Vielzahl weiterer Delikte, die eine sorgfältige Bearbeitung erforderten. Die Nacht auf Samstag wurde durch einen Vorfall in Eschen geprägt.

Gegen 03:35 Uhr bemerkte eine Streife der Landespolizei einen E-Bike-Fahrer, der durch seine unsichere Fahrweise in Schlangenlinien auffiel. Bei der anschliessenden Anhaltung zeigte sich der Mann den Polizisten gegenüber äusserst aggressiv. Er äusserte Bedrohungen und widersetzte sich vehement den polizeilichen Anordnungen. Mehrfache Aufforderungen zur Kooperation blieben fruchtlos, woraufhin die Beamten gezwungen waren, den Mann zu fixieren und zum Polizeigebäude zu verbringen. Gegen ihn wurde Anzeige bei der liechtensteinischen Staatsanwaltschaft erstattet, die sich auf Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie weitere begangene Delikte stützt. Der Samstag, 18. April 2026, brachte weitere Herausforderungen. In Schaan ereignete sich am Nachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem es zu erheblichem Sachschaden kam. Eine Autofahrerin übersah offenbar ein vor ihr stehendes Fahrzeug, das verkehrsbedingt anhalten musste, um den Gegenverkehr passieren zu lassen, und fuhr auf dessen Heck auf. Glücklicherweise blieb es bei Sachschaden. Ein weiterer Einsatz erfolgte am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr in Schaan. Dort kontrollierte die Landespolizei einen Fahrzeuglenker, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln am Steuer sass. Aufgrund des Verdachts der Fahruntüchtigkeit wurden eine Blutentnahme angeordnet und der Führerausweis des Mannes sichergestellt. Bereits am Freitag, dem 17. April 2026, waren landesweit mehrere Personen im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln kontrolliert worden. Diese Personen führten oder konsumierten Drogen, was in allen Fällen zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz führte. Am selben Samstag wurden die Gemeinden Triesen und Vaduz von Sachbeschädigungen betroffen. In Triesen hinterliess eine noch unbekannte Täterschaft mutwillig Beschädigungen an einer Hausfassade. In Vaduz wurden in den Toilettenanlagen eines Restaurants Fanbotschaften mit einem Filzstift auf einer Trennwand hinterlassen. Die Urheberschaft wird Anhängern des bosnischen Frauen-Nationalteams zugeschrieben, die im Rahmen des Länderspiels angereist waren. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist in beiden Fällen noch unklar und wird derzeit ermittelt. Das Highlight des Wochenendes war zweifellos das Länderspiel der liechtensteinischen Frauen-Nationalmannschaft gegen das Team von Bosnien-Herzegowina, das am Samstag im Rheinparkstadion in Vaduz stattfand. Rund 150 Hardcore-Fans aus Deutschland, der Schweiz und Österreich reisten zusätzlich zu den angemeldeten Fans an. Der Fanmarsch vom Stadion ins Städtle und zurück sowie das Spiel selbst verliefen grösstenteils ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Lediglich während der Partie kam es durch die bosnischen Fans mehrfach zum Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen, was zwar zu einer Beeinträchtigung führen kann, aber nicht zu gravierenden Zwischenfällen führte. Ein besonders emotionaler Einsatz ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 04:35 Uhr. In einem Personenwagen kam es zu einem heftigen Streit zwischen einem Paar, der in körperliche Auseinandersetzungen mündete. Der Mann packte seine Partnerin mehrfach an den Haaren, woraufhin diese ihm in den Arm biss. Zusätzlich trat die Frau gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, die daraufhin zersprang. Nach der Beruhigung der Situation kam es zwischen den Beteiligten jedoch zu einer Versöhnung. Darüber hinaus musste die Landespolizei auf Meldungen über verdächtige Wahrnehmungen und verwirrte Personen reagieren sowie verschiedene kleinere Streitigkeiten schlichten. Über die Landesnotruf- und Einsatzzentrale wurden dem Rettungsdienst insgesamt 13 Einsätze zugewiesen, was die Auslastung des Notrufsystems unterstreicht





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