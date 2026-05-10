Woche-Horoskop: Freundliche Sterne unterstützen, Herausforderungen und Chancen erwarten

Dieses Woche-Horoskop bietet Infos zu Herausforderungen und Chancen in der neuen Woche. Spannende Astrologie-Infos rund um Vorzeichen, Konjunktionen und andere Himmelskörper.

Freundliche Sterne begleiten dich in die neue Woche. Der Austausch ist wieder konstruktiver, und du kannst pragmatische Lösungen finden. Am Auffahrts-Donnerstag sind die Kontaktsterne sehr aktiv, und ab Freitag ist Entspannung und Genuss angesagt.

Wo bieten sich Chancen, wo gibt es Schwierigkeiten? Was tun und was besser sein lassen? Welche Vorhaben stehen unter einem guten Stern? Gibt es besonders günstige oder kritische Wochentage?

Die Antworten finden Sie im Video oben.

Zeige Stärke und lass dir nicht das Wort verbieten: Das ist Ihr Horoskop für die neue Woche Am Mittwoch steht der Machtplanet Pluto kritisch zum Kommunikationsplaneten Merkur. Da sind verbale Machtkämpfe angesagt. Veränderungen müssen hart erkämpft werden, weil sich gewisse Leute krampfhaft an Privilegien und alte Systeme klammern. Der Erneuerer Uranus ist ins Sternzeichen Zwillinge eingetreten, wo er zuerst frischen Wind in dein Liebesleben bringt.

Aber auch im Alltag kannst du jetzt einiges verändern. Immer mit dem Ziel, dein Leben leichter zu gestalten. Probiere Neues aus





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