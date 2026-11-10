WMO-Bericht: Klimakrise 2026 mit extremen Todeszahlen und Rekord-Hitze

Ein neuer WMO-Bericht offenbart die verheerenden Folgen des Klimawandels im Jahr 2026. El Niño und Hitzewellen fordern in Europa und Asien tausende Opfer, während der Meeresspiegel auf einem Allzeithoch liegt.

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hat in Genf einen alarmierenden Bericht über den Zustand des globalen Klimas vorgelegt. Die WMO-Chefin Celeste Saulo warnte während der Eröffnung der UN-Weltklimakonferenz in der türkischen Stadt Antalya vor einer beschleunigten Eskalation der Klimakrise. Nach den vorliegenden Daten waren die vergangenen zwölf Jahre die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen, wobei die letzten vier Jahre die absolut wärmsten seit 1850 darstellen. Die durchschnittliche Oberflächentemperatur stieg von Januar bis September 2026 weltweit um etwa 1,47 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau an.

Hitze und El Niño verstärken klimatische Katastrophen

Der aktuelle El-Niño-Zyklus, der bis in das Frühjahr andauert, agiert als massiver Risikoverstärker für extreme Wetterereignisse weltweit. Celeste Saulo betonte, dass Hitzewellen, tropische Wirbelstürme und Unwetter mit Starkregen sich schneller verschärfen, als es historische Daten erwarten lassen. Derzeitige Prognosen deuten darauf hin, dass der jetzige El-Niño-Ereignis das stärkste seit dem Jahr 1950 sein wird. Die Kombination aus dieser natürlichen Klimaschwankung und dem menschengemachten Klimawandel führt zu einer Multiplikation der Risiken, da beide Faktoren Energie, Hitze und Feuchtigkeit in die gleiche Richtung treiben.

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Experten wie John Kennedy von der WMO weisen darauf hin, dass El-Niño-Ereignisse im 20. und 21. Jahrhundert häufiger geworden sind. Ob der Klimawandel direkt für diese Häufung verantwortlich ist, beschreibt Kennedy als eine komplexe Frage. Dennoch ist unbestritten, dass die zusätzliche Hitze und Feuchtigkeit die bestehenden Gefahren des langfristigen Klimawandels massiv vervielfacht. Diese Dynamik zeigt sich konkret in den tödlichen Folgen, die bereits in verschiedenen Regionen der Welt registriert wurden.

Zehntausende Tote durch Hitze in Europa und Asien

Die menschlichen Kosten dieser extremen Wetterlagen sind bereits jetzt erschreckend hoch und zeigen keine Anzeichen einer Abnahme. Nach vorläufigen Schätzungen wurden in Europa allein durch Hitzewellen, Trockenheit und daraus resultierende Waldbrände mehr als 30.000 zusätzliche Todesfälle verursacht. Die Belastung ist regional extrem unterschiedlich verteilt, wobei besonders betroffene Gebiete wie Indien und Teile des Himalaya katastrophale Zahlen verzeichnen. Im April waren rund 146,5 Millionen Menschen in Indien von extremer Hitze betroffen.

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Auch in der Schweiz schlägt sich die klimatische Lage in der Gesundheitsstatistik nieder. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab vergangene Woche bekannt, dass nach ersten umweltepidemiologischen Schätzungen zwischen Mai und August rund 1.260 Todesfälle statistisch auf die Hitze zurückzuführen sind. Auf globaler Ebene war im August im Himalaya-Gebiet ein schwerer Gletscherabbruch mit einer nachfolgenden Sturzflut verbunden, bei der mehr als 1.300 Menschen ums Leben kamen. Diese Daten unterstreichen die Dringlichkeit der Warnungen der Vereinten Nationen.

Meeresspiegel und Eismangel erreichen Rekordwerte

Neben den direkten gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung melden die Fachleute der WMO auch astronomische Daten von besorgniserregender Natur. Der globale mittlere Meeresspiegel ist im Jahr 2026 auf ein historisches Rekordniveau geklettert. Dieser Anstieg wird nicht nur durch den Klimawandel getrieben, sondern auch durch das Wetterphänomen El Niño. Da El Niño Regenfälle vom Land auf das Meer verschiebt, trägt es indirekt zu einem höheren Wasservolumen in den Ozeanen bei. Gletscher verloren im Jahr 2025 weltweit mehr als 400 Gigatonnen Eis, was einem Meeresspiegelanstieg von einem Millimeter entspricht.

Die WMO-Expertise weist darauf hin, dass die Schwankungsbreite der Temperaturanalyse bei 0,13 Grad liegt. Dies bedeutet statistisch gesehen, dass die kritische Schwelle von 1,5 Grad, die im Pariser Klimaabkommen festgelegt ist, überschritten worden sein könnte. Zuletzt trat dieses Szenario bereits im Jahr 2024 ein. Die fortwährende Erderwärmung bedroht daher nicht nur die unmittelbare Lebensqualität, sondern destabilisiert auch langfristige ökologische Gleichgewichte und Küstenschutzsysteme weltweit.

UN-Generalappelle zu drastischen Emissionskürzungen

Am Rande der Klimakonferenz in Antalya appellierte UN-Generalsekretär António Guterres eindringlich an die anwesenden Regierungsvertreter. Er erklärte, dass für die Menschheit ein neues Zeitalter der Klimaextreme begonnen habe und diejenigen, die am wenigsten zur Krise beigetragen haben, als Erste und am stärksten darunter leiden. Guterres forderte die staatlichen Akteure auf, ernst zu machen und schädliche Emissionen schneller zu senken. Die bereits beschlossene Abkehr von Öl, Gas und Kohle müsse nun beschleunigt werden.

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Zusätzlich betonte der Uno-Chef die Notwendigkeit, gefährdeten Staaten die nötigen Finanzen und Schutzmechanismen zur Verfügung zu stellen. Die zweiwöchige Konferenz in Antalya dient als zentrales Forum für diese dringenden Maßnahmen. Die Daten der WMO liefern dabei die wissenschaftliche Grundlage für die politischen Forderungen. Ohne eine konsequente und schnelle Reaktion der internationalen Gemeinschaft drohen die in den Berichten beschriebenen Szenarien noch extremer auszufallen und die Lebensgrundlagen auf der Erde weiter zu untergraben.