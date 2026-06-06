WM-Vorbereitung: Bosnien und Katar mit mageren Testspielen

Bosnien-Herzegowina erkämpft ein 1:1 gegen Panama, Katar bleibt torlos gegen El Salvador. Beide WM-Teilnehmer zeigen Schwächen in der Offensive.

Die Vorbereitung auf die FIFA Fussball -Weltmeisterschaft 2022 in Katar neigt sich dem Ende zu, und zwei der Teilnehmer haben ihre letzten Testspiel e absolviert. Bosnien-Herzegowina , das in der Gruppenphase der Schweiz als zweiter Gegner gegenübersteht, kam gegen Panama nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Die Partie fand in St. Louis, USA, statt und offenbarte sowohl Stärken als auch Schwächen im Team von Trainer Ivaylo Petev. Der frühere FCZ-Verteidiger Nikola Katic brachte die Bosnier in der 23. Minute per Kopf nach einer Ecke in Führung. Doch die Freude währte nicht lange: Kurz vor der Pause glich Jiovany Ramos für Panama aus, der sich damit für den baldigen zweiten WM-Teilnehmer in der Geschichte des zentralamerikanischen Landes empfehlen konnte.

In der zweiten Halbzeit hatte Bosnien mehr Ballbesitz, aber es fehlte an Durchschlagskraft im Angriff. Der eingewechselte Armin Gigovic von den Young Boys aus Bern konnte keine Akzente setzen. Am Ende stand ein gerechtes Remis, das bei den bosnischen Fans gemischte Gefühle hinterlässt. Die Defensive um Katic und den erfahrenen Torhüter Ibrahim Sehic stand solide, aber die Offensive um Edin Dzeko und Miralem Pjanic, die beide nicht im Kader standen?

Trainer Petev experimentierte mit jungen Spielern, was die mangelnde Effizienz erklärt. Dennoch bleibt die Frage, ob Bosnien gegen die Schweiz bestehen kann, die in der FIFA-Weltrangliste deutlich höher platziert ist. Der zweite Test betraf den Gastgeber Katar, der am 20. November das Eröffnungsspiel gegen Ecuador bestreitet.

Katar traf auf El Salvador und kam über ein torloses Unentschieden nicht hinaus. Die Zentralamerikaner belegen in der Weltrangliste nur den 100. Platz, während Katar auf Rang 55 liegt. Das Team von Trainer Felix Sanchez hatte zwar viel Ballbesitz, aber die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte.

Schon im ersten Test gegen Irland hatte Katar kein Tor erzielt und 0:1 verloren. Die Nullnummer gegen El Salvador zeigt, dass die Offensive der größte Schwachpunkt des WM-Gastgebers sein könnte. Der Stürmer Almoez Ali, Torschützenkönig des Asien-Cups 2019, fand keine Lücken in der defensiv gut stehenden Abwehr von El Salvador. Die Mittelfeldspieler um Abdulaziz Hatem und Karim Boudiaf hatten Mühe, kreative Aktionen zu kreieren.

Die Fans im Khalifa International Stadium waren enttäuscht, aber Trainer Sanchez betonte nach dem Spiel, dass das Team noch Zeit habe, sich zu steigern. Der Druck auf Katar ist enorm, denn als Gastgeber will man eine gute Figur abgeben. Die Gruppe mit Ecuador, Senegal und den Niederlanden ist jedoch stark besetzt. Beide Partien verdeutlichen die Herausforderungen, die auf die Teams in Katar warten.

Bosnien-Herzegowina muss sich auf die physische Spielweise der Schweiz einstellen, während Katar gegen Ecuador ein erstes Ausrufezeichen setzen muss. Die Defensivarbeit bei beiden Teams scheint weitgehend zu stimmen, aber die Offensive lahmt. Bei Bosnien hängt viel von der Form des Kapitäns Edin Dzeko ab, der im Test gegen Panama nicht dabei war. Auch die Einbindung von Jungstars wie Gigovic oder dem 18-jährigen Talent Nail Omerovic könnte entscheidend sein.

Katar hingegen vertraut auf eine eingespielte Mannschaft, die bereits den Asien-Cup 2019 gewann. Die Frage ist, ob das Niveau für die Weltbühne reicht. Die Testspiele haben gezeigt, dass beide Nationen noch Luft nach oben haben. Die WM 2022 verspricht Spannung, und die Vorbereitung ist noch nicht abgeschlossen.

Am Ende zählt nur die Leistung auf dem Platz, und die muss sich in den nächsten Tagen verbessern, wenn Bosnien und Katar nicht frühzeitig enttäuschen wollen





srfsport / 🏆 10. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2022 Bosnien-Herzegowina Katar Testspiel Fussball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Frankreich und Spanien straucheln in den TestspielenWeltmeisterlich ist das noch nicht: Sowohl Frankreich als auch Spanien gewinnen ihre vorletzten Testspiele vor der WM 2026 gegen Underdogs nicht.

Read more »

Japan: WM-Vorbereitung mit HindernissenDie japanische Fußballnationalmannschaft hat nach ihrer Ankunft in Mexiko Schwierigkeiten bei der Suche nach einem geeigneten Trainingsplatz. Zudem muss sich Torhüter Manuel Neuer weiter wegen seiner Verletzung erholen.

Read more »

Schweizer Nati in den USA eingetroffen: Vorbereitung auf Fussball-WM läuftDie Schweizer Fussballnationalmannschaft ist für die WM-Vorbereitung in San Diego angekommen. Währenddessen verlor Gastgeber Kanada ohne Kapitän Alphonso Davies 1:1 gegen Irland. Rubén Vargas pausiert verletzungsbedingt, soll aber zum WM-Auftakt bereit sein.

Read more »

WM-Vorbereitung: Schweiz spielt 1:1 gegen AustralienDie Schweiz trennte sich im letzten WM-Test in San Diego 1:1 von Australien. Ndoye traf für die Nati, doch die zweite Halbzeit war enttäuschend.

Read more »