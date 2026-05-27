WM-Viertelfinale: Kanada und USA duellieren sich um den Halbfinaleinzug

Im Viertelfinale der Eishockey-WM treffen die Erzrivalen Kanada und USA aufeinander. Während Kanada als ungeschlagener Gruppenfavorit kommt, haben die USA nach einer durchwachsenen Vorrunde noch eine Rechnung offen. Die Partie verspricht höchste Spannung und Emotionen.

Aus internationaler Sicht sticht in den Viertelfinals an der Eishockey -Weltmeisterschaft in Zürich und Freiburg das Duell zwischen Kanada und den USA heraus. Es ist die Neuauflage des hochklassigen Olympiafinals im Februar, das die US-Amerikaner mit 2:1 nach Verlängerung für sich entschieden haben.

Die beiden WM-Teams haben jedoch nur noch wenig mit den damaligen Mannschaften gemeinsam. Bei Kanada sind einzig Macklin Celebrini und Sidney Crosby noch dabei, bei den USA ist es nur Matthew Tkachuk. Dennoch verspricht die Partie jede Menge Spannung, denn die Rivalität zwischen den beiden Nordamerikanischen Nachbarn ist legendär. Die USA mussten bis zum letzten Vorrundenspieltag um den Einzug ins Viertelfinale bangen.

Nach einer überraschenden 2:4-Niederlage gegen Lettland standen sie unter Druck. Erst ein souveräner 4:1-Erfolg gegen Österreich am letzten Spieltag sicherte ihnen den vierten Platz in der Gruppe A. Trainer John Hynes zeigte sich erleichtert: 'Die Mannschaft hat Charakter bewiesen. Wir haben unsere beste Leistung dann abgerufen, als es darauf ankam.

' Allerdings fehlt den USA im Vergleich zum Olympiateam die Breite an Stars. Neben Matthew Tkachuk sind vor allem Spieler wie Brady Tkachuk und Tage Thompson im Aufgebot, die jedoch nicht die Strahlkraft eines Auston Matthews oder Patrick Kane haben. Kanada dagegen präsentierte sich in der Vorrunde als einziges Team neben der Schweiz ungeschlagen. Sieben Siege in sieben Spielen - wenngleich sie gegen Norwegen erst in der Verlängerung mit 6:5 gewannen.

Im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien gerieten die 'Ahornblätter' mit 0:2 in Rückstand, drehten die Partie aber durch zwei Tore von Macklin Celebrini und einen Treffer von John Tavares noch zu einem 3:2-Erfolg. Diese Wende zeigte die mentale Stärke des Teams. Sidney Crosby, der bereits mehrere WM-Titel gewonnen hat, betonte: 'Wir haben einen tiefen Kader und wissen, dass wir auch in schwierigen Momenten zurückkommen können.

' Das Viertelfinale zwischen Kanada und den USA ist also nicht nur ein Prestigeduell, sondern auch ein Aufeinandertreffen zweier Teams mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Während Kanada als Titelfavorit gilt und mit einer nahezu makellosen Vorrunde auftrumpft, haben die USA gezeigt, dass sie mit dem Rücken zur Wand ihre beste Leistung abrufen können. Experten erwarten ein enges Spiel, da die Amerikaner gegen den großen Rivalen stets eine Extraportion Energie mobilisieren.

Dazu kommen die besondere Atmosphäre in der ausverkauften Arena in Zürich und die Tatsache, dass es bei einer Weltmeisterschaft immer zu Überraschungen kommen kann. Ein Ausscheiden Kanadas würde als Enttäuschung gelten, doch die USA haben nichts zu verlieren. Neben diesem Highlight finden am Donnerstag drei weitere Viertelfinals statt. In Freiburg trifft die Schweiz auf Schweden - eine Wiederholung des WM-Finales von 2018, den die Schweden gewonnen hatten.

Die Schweiz zeigte in der Vorrunde starke Leistungen und beendete die Gruppe als Erster. Schweden dagegen musste sich in der Gruppe B Kanada geschlagen geben und zeigte leichte Schwankungen. In Zürich spielen Tschechien gegen Deutschland und Finnland gegen Österreich. Deutschland überraschte mit einem Sieg gegen die USA und gilt als Außenseiter, der aber durchaus für eine Sensation gut ist.

Finnland hingegen hat eine solide Vorrunde gespielt und ist als Medaillenanwärter bekannt. Die Viertelfinals versprechen also hochklassiges Eishockey mit vielen Emotionen. Besonders das Duell zwischen Kanada und den USA wird weltweit verfolgt werden. Die beiden Teams kennen sich in- und auswendig, die Spieler haben oft gemeinsame NHL-Erfahrung.

Es ist ein Spiel, das schon vor dem ersten Bully eine besondere Brisanz hat. Die Fans dürfen sich auf schnelle Angriffe, harte Checks und packende Momente freuen. Am Ende wird eine Mannschaft den Platz als Sieger verlassen und sich den Traum vom Halbfinale erfüllen. Die andere Mannschaft wird die Heimreise antreten müssen - für den Verlierer eine bittere Enttäuschung, für den Gewinner ein weiterer Schritt in Richtung Goldmedaille.

Diese WM hat bereits viele Höhepunkte geboten, darunter die Überraschung Letlands gegen die USA und die Aufholjagd Kanadas gegen Tschechien. Mit den Viertelfinals steigt die Spannung weiter an. Jedes Spiel ist ein Endspiel, und jeder Fehler kann das Aus bedeuten. Die Spieler sind bereit, alles zu geben.

Trainer, Betreuer und Fans fiebern dem Höhepunkt der Saison entgegen. In den Stadien in Zürich und Freiburg herrscht eine elektrisierende Stimmung, die die Spieler zu Höchstleistungen antreibt. Die Weltmeisterschaft 2025 wird in die Geschichte eingehen, unabhängig vom Ausgang - aber für Kanada und die USA geht es um mehr als nur um den Einzug ins Halbfinale: Es geht um nationale Ehre und die Vormachtstellung im nordamerikanischen Eishockey





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