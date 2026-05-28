WM-Übersicht: Gruppenphase beendet, Viertelfinals starten

Nach der Gruppenphase der Weltmeisterschaft mit den Gruppen A und B in Zürich und Freiburg beginnen nun die Viertelfinals. 16 Nationen kämpfen um den Titel, während Aufsteiger Grossbritannien und Italien direkt wieder absteigen.

Die Weltmeisterschaft geht in die entscheidende Phase: Nach dem Abschluss der Gruppenphase beginnen nun die Viertelfinals, die den Auftakt zur K.o. -Runde bilden. In den beiden Vorrundengruppen A und B, die in Zürich beziehungsweise Freiburg ausgetragen wurden, haben sich die besten Mannschaften für die nächste Runde qualifiziert.

Insgesamt starteten 16 Nationen in das Turnier, die in zwei Achtergruppen zunächst sieben Spiele absolvierten. Die Gruppenphase war geprägt von spannenden Begegnungen und teils überraschenden Ergebnissen. Besonders die Aufsteiger Grossbritannien und Italien, die die abgestiegenen Teams aus Kasachstan und Frankreich ersetzten, sorgten für neue Impulse, mussten jedoch nach nur einem Turnier wieder den Abstieg hinnehmen. Nun konzentriert sich alles auf die Viertelfinalpartien, in denen die Teams um den Einzug ins Halbfinale kämpfen.

Die Begegnungen versprechen Hochspannung, denn die Favoriten haben ihre Stärke bereits in der Vorrunde unter Beweis gestellt, während die Aussenseiter durch ihren Kampfgeist überzeugen konnten. Die genauen Paarungen ergeben sich aus den Platzierungen der Gruppenphase, wobei die Gruppensieger auf die Zweit- und Drittplatzierten der jeweils anderen Gruppe treffen. Der Spielplan der K.o. -Runde ist dicht gedrängt: Bereits zwei Tage nach dem letzten Gruppenspiel starten die Viertelfinals, gefolgt von den Halbfinals und dem grossen Finale am Wochenende.

Für die teilnehmenden Nationen geht es nun um alles, denn jeder Fehler könnte das Aus bedeuten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und die Mannschaften analysieren ihre Gegner intensiv, um sich optimal auf die bevorstehenden Duelle einzustellen. Auch die Fans fiebern den Entscheidungsspielen entgegen, die in den ausverkauften Hallen in Zürich und Freiburg ausgetragen werden. Die Stimmung ist elektrisierend, und die Unterstützung von den Rängen könnte zum entscheidenden Faktor werden.

Die Viertelfinals werden am Mittwoch und Donnerstag ausgetragen, wobei jeweils zwei Spiele pro Tag stattfinden. Die Sieger ziehen ins Halbfinale ein, das für Samstag angesetzt ist. Das grosse Finale findet am Sonntagabend statt, bevor die Saison mit der Siegerehrung ihren krönenden Abschluss findet. Die Weltmeisterschaft hat bereits jetzt viele unvergessliche Momente beschert, und die Vorfreude auf die kommenden Partien ist riesig.

Die Teams werden alles geben, um sich den Titel zu sichern und in die Geschichte des Sports einzugehen. Wer am Ende triumphiert, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden - ein Spektakel ist auf jeden Fall garantiert. Die Zuschauer können sich auf hochklassigen Sport und dramatische Entscheidungen freuen. Die Organisatoren haben zudem für beste Bedingungen gesorgt, sodass die Athleten ihr volles Potenzial abrufen können.

Nun liegt es an den Spielern, auf dem Feld zu überzeugen und ihre Träume zu verwirklichen. Die K.o. -Runde beginnt jetzt, und sie verspricht, alle Erwartungen zu übertreffen





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