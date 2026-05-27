WM-Übersicht: Gruppenphase beendet, K.o.-Runde beginnt

Die WM geht in die heisse Phase: Nach dem Ende der Gruppen in Zürich und Freiburg starten die Viertelfinals. Neulinge Grossbritannien und Italien steigen wieder ab.

Die Weltmeisterschaft im Überblick: Nach dem Abschluss der Gruppenphase stehen die Viertelfinal isten fest. In Gruppe A in Zürich und Gruppe B in Freiburg wurde bis zur letzten Minute gekämpft.

Nun beginnt die K.o. -Runde, in der die Teams alles geben müssen, um ins Halbfinale einzuziehen. Die Spiele versprechen Spannung pur, denn die Mannschaften sind nach den Gruppenspielen bestens eingespielt und top motiviert. Die Viertelfinals sind der erste K.o.

-Schritt auf dem Weg zum Titel. Die Fans dürfen sich auf packende Duelle freuen, in denen jede Entscheidung fallen kann. Der Spielplan für die K.o. -Phase ist dicht gedrängt.

Nach den Viertelfinals folgen die Halbfinals und schliesslich das grosse Finale. Die Teams haben keine Verschnaufpause, denn jedes Spiel kann das letzte sein. Die taktischen Finessen der Trainer und die individuelle Klasse der Spieler werden in dieser Phase besonders gefragt sein. Die WM hat bereits in der Gruppenphase gezeigt, dass die Schere zwischen den Nationen nicht mehr so gross ist wie früher.

Überraschungen sind an der Tagesordnung, und die Favoriten müssen sich vorsehen. In diesem Jahr gab es zwei Neulinge: Grossbritannien und Italien stiegen in die höchste Spielklasse auf, mussten aber nach schwachen Leistungen sogleich wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Sie ersetzen Kasachstan und Frankreich, die abgestiegen sind. Der Auf- und Abstiegskampf bleibt hart.

Für die nächste Saison zeichnen sich bereits neue Kandidaten ab, die um die Teilnahme an der WM kämpfen werden. Die WM bleibt ein Turnier der Emotionen, in dem sich Geschichte schreibt und Legenden geboren werden. Die Viertelfinals werden zeigen, wer das Zeug zum Champion hat





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WM Viertelfinal K.O.-Runde Gruppenphase Absteiger

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