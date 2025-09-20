Die Schweizer Athletinnen verpassen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio die Finalteilnahme in der 4x100-Meter- und 4x400-Meter-Staffel. Ein Wechselfehler verhinderte den Einzug ins 4x100-Meter-Finale, während die 4x400-Meter-Staffel die Qualifikation verpasste. Im Kugelstoßen scheidet Miryam Mazenauer in der Qualifikation aus.

Die vorletzte Medaillenentscheidung der Leichtathletik -Weltmeisterschaften in Tokio am Sonntag wird ohne Schweiz er Beteiligung stattfinden. Das Schweiz er Quartett in der 4x100-Meter- Staffel , bestehend aus Géraldine Frey, Céline Bürgi, Léonie Pointet und Ajla Del Ponte, verpasste den Einzug ins Finale aufgrund eines Wechselfehlers. Die Übergabe des Staffel stabs zwischen Pointet und Schlussläuferin Del Ponte missglückte, was das Aus für die Schweiz erinnen in diesem Wettbewerb bedeutete.

Ajla Del Ponte, die ursprünglich nur als Ersatzläuferin eingeplant war, rückte kurzfristig in die Staffel, da Salomé Kora aufgrund von Oberschenkelproblemen nicht am Start sein konnte. Der Ausfall Koras stellte eine zusätzliche Herausforderung dar und verdeutlichte die angespannte Situation innerhalb des Teams.\Auch die 4x400-Meter-Staffel der Frauen verpasste den Einzug ins Finale deutlich. Lena Wernli, Iris Caligiuri, Annina Fahr und Catia Gubelmann belegten in ihrem Vorlauf in einer Zeit von 3:27,46 Minuten den sechsten Platz. Diese Leistung reichte nicht aus, um sich für die Top 8 am Sonntag zu qualifizieren, und auch eine Weiterqualifikation über die Zeit war nicht möglich. Trotz des verpassten Finaleinzugs ist die gezeigte Leistung als beachtlich einzustufen, da die Schweizerinnen eine deutliche neue Saisonbestleistung aufstellten. Dies unterstreicht das Potential der Athletinnen und lässt auf zukünftige Erfolge hoffen. Das Ergebnis der 4x400-Meter-Staffel zeigt, dass die Schweizerinnen auf internationaler Ebene konkurrenzfähig sind, auch wenn der Sprung ins Finale dieses Mal nicht gelang.\Im Kugelstoßen der Frauen erlebte Miryam Mazenauer ein vorzeitiges Aus bei der Weltmeisterschaft. Die 25-jährige Schweizerin schied bereits in der Qualifikationsrunde aus, nachdem sie die Kugel auf eine Weite von 16,41 Metern stieß. Diese Leistung blieb deutlich unter ihrer persönlichen Bestleistung von 17,55 Metern. Mazenauer belegte mit dieser Weite unter 35 Athletinnen den 33. Platz. Nur die besten 12 Athletinnen qualifizierten sich für das Finale. Trotz des Ausscheidens zog Mazenauer ein positives Fazit. Sie betonte, dass es bereits eine beachtliche Leistung war, überhaupt an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu können. Für sie war es die erste Teilnahme einer Schweizerin in einer Wurfdisziplin seit 38 Jahren, was die Bedeutung ihres Starts noch zusätzlich unterstreicht. Mazenauer blickt trotz des Ergebnisses positiv auf ihre Teilnahme zurück und betont die Bedeutung der Erfahrung und die Freude, Teil dieses großen Sportereignisses gewesen zu sein





srfsport / 🏆 10. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Leichtathletik WM Tokio Schweiz Staffel Kugelstoßen Finale Ergebnisse 4X100m 4X400m Mazenauer

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

LA-WM: Internationale Einsätze - McLaughlin-Levrone knackt 42-jährigen WM-RekordBei nassen Bedingungen in Tokio läuft die überragende Sydney McLaughlin-Levrone über 400 Meter zu WM-Gold.

Weiterlesen »

«Ich erfuhr auf der ESAF-Tribüne von meiner WM-Teilnahme»Miryam Mazenauer ist die erste Schweizer WM-Teilnehmerin in einer Wurfdisziplin seit 38 Jahren.

Weiterlesen »

Einbrecher flüchtet vor Hausbewohnern und stürzt elf Meter tiefIn der Nacht auf Freitag ist ein Einbrecher in Rüti von den Bewohnern überrascht worden. Auf der Flucht stürzte er mehrere Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer.

Weiterlesen »

Usain Bolt lobt Ditaji Kambundji: «Ich war schockiert» über ihre Leistung in TokioBei der Gala der Pho3nix-Foundation in Zürich zeigt sich Usain Bolt beeindruckt von Kambundjis Rennen und spricht über die neue Sprinter-Generation.

Weiterlesen »

David Hurtado begeistert mit Maske bei Leichtathletik-WM in TokioDer Ecuadorianer David Hurtado sorgt mit seiner traditionellen Maske für Aufsehen und stiehlt die Show.

Weiterlesen »

Simon Ehammer beendet Zehnkampf in Tokio vorzeitig nach enttäuschendem HochsprungDer Schweizer Zehnkämpfer Simon Ehammer gibt nach vier Disziplinen bei der Weltmeisterschaft in Tokio auf, nachdem er im Hochsprung scheiterte. Trainer Karl Wyler bestätigt den Rückzug. Der Auftakt war bereits holprig, mit Schwierigkeiten im Weitsprung, bevor der Hochsprung die Hoffnungen endgültig zunichte machte.

Weiterlesen »