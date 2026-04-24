WM-Tickets für fast 1,8 Millionen Franken: FIFA Zweitmarkt sorgt für Preisexplosion

Tickets für das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft werden auf dem offiziellen FIFA-Zweitmarkt zu astronomischen Preisen angeboten, darunter Tickets für 1,8 Millionen Franken. Die FIFA verteidigt das Modell und betont die Reinvestition der Einnahmen in die weltweite Fußballentwicklung.

Die offizielle Ticket-Weiterverkaufsplattform der FIFA hat in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt, da Tickets für die Fußball- Weltmeisterschaft zu Preise n angeboten werden, die weit über den ursprünglichen Kosten liegen und in einigen Fällen astronomische Summen erreichen.

Insbesondere Tickets für das Finale im MetLife Stadium in der Nähe von New York werden zu Preisen angeboten, die die Vorstellungskraft sprengen. Vier Tickets für das prestigeträchtige Endspiel wurden am Donnerstag für jeweils 2.299.998,85 US-Dollar, umgerechnet etwa 1,8 Millionen Schweizer Franken, gelistet. Dies stellt eine massive Steigerung gegenüber dem ursprünglichen Preis von 8.860 Dollar (knapp 7.000 Franken) pro Ticket dar. Die Preisgestaltung verdeutlicht das enorme kommerzielle Interesse und die hohe Nachfrage nach den begehrtesten Tickets der Weltmeisterschaft.

Die Preisstruktur der angebotenen Tickets ist komplex. Der Basispreis für die vier Finaltickets beträgt 1.999.999 Dollar, hinzu kommen noch 15 Prozent Gebühren, die an die FIFA abgeführt werden müssen. Diese Gebühren belaufen sich auf 299.999,85 Dollar pro Ticket. Die FIFA erlaubt Ticketinhabern, ihre Karten auf der Plattform zu einem von ihnen festgelegten Preis anzubieten, was zu einer breiten Preisspanne führt.

Allerdings gibt es eine Ausnahme: Für Spiele, die in Mexiko stattfinden, gelten aufgrund der dortigen Gesetzeslage Einschränkungen bei der Preisgestaltung. Sowohl Verkäufer als auch Käufer müssen jeweils 15 Prozent Gebühren an die FIFA entrichten. Sollten die vier Finaltickets tatsächlich zum aufgerufenen Preis von fast 1,8 Millionen Franken pro Stück verkauft werden, würde die FIFA daraus einen beträchtlichen Gewinn von rund 2,4 Millionen Dollar erzielen.

Die Position der Tickets im Stadion ist dabei ebenfalls bemerkenswert: Sie befinden sich in der viertletzten Reihe von Block 124, einem Block im Unterrang, der seitlich versetzt hinter dem Tor liegt. Trotz der hohen Preise und der Kritik, die daraufhin entstanden ist, verteidigt die FIFA das Modell des Zweitmarktes. Die FIFA argumentiert, dass das Modell dem gängigen Praxis auf dem Ticketmarkt für große Sportveranstaltungen in den Gastgeberländern entspricht.

In einer offiziellen Stellungnahme betonte der Weltverband, dass die Einnahmen aus dem Zweitmarkt nicht zur persönlichen Bereicherung dienen, sondern über die 211 Mitgliedsverbände in die weltweite Entwicklung des Fußballs reinvestiert werden. Dies soll sicherstellen, dass die Gelder für die Förderung des Sports und die Unterstützung von Projekten in den Mitgliedsverbänden verwendet werden. Die FIFA hebt hervor, dass sie sich von gewinnorientierten Drittanbietern von Ticketmarktplätzen unterscheidet, da ihre Einnahmen dem globalen Fußball zugutekommen.

Die Debatte um die hohen Preise auf dem FIFA-Zweitmarkt wirft jedoch weiterhin Fragen nach der Zugänglichkeit von Sportveranstaltungen und der Rolle der FIFA bei der Regulierung des Ticketmarktes auf. Kritiker bemängeln, dass das System dazu beiträgt, die Kluft zwischen wohlhabenden Fans und der breiten Öffentlichkeit zu vergrößern und den Sport für viele unerschwinglich zu machen. Die Situation verdeutlicht die zunehmende Kommerzialisierung des Fußballs und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Wahrung der Integrität und der sozialen Verantwortung des Sports





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