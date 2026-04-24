WM-Tickets auf FIFA-Zweitmarkt zu Rekordpreisen – Finale für fast 1,8 Millionen Franken

Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft werden auf dem offiziellen FIFA-Zweitmarkt zu außergewöhnlich hohen Preisen angeboten, insbesondere für das Finale. Ein Ticket für das Endspiel kostet fast 1,8 Millionen Franken, was zu Kritik an der Preisgestaltung führt.

Die offizielle Ticket- Weiterverkauf splattform der FIFA hat in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt, da Tickets für die Fußball- Weltmeisterschaft zu Preise n angeboten werden, die weit über den ursprünglichen Kosten liegen und in einigen Fällen astronomische Summen erreichen.

Besonders drastisch ist die Situation bei den Tickets für das Finale im MetLife Stadium in der Nähe von New York, wo vier Eintrittskarten für unglaubliche 2.299.998,85 US-Dollar pro Stück – umgerechnet etwa 1,8 Millionen Schweizer Franken – angeboten wurden. Diese Preisgestaltung steht in krassem Gegensatz zu den ursprünglichen Kosten der Tickets, die bei 8.860 Dollar (knapp 7.000 Franken) pro Stück lagen.

Die FIFA selbst scheint von dieser Entwicklung zu profitieren, da sie für jeden Verkauf eine Gebühr von 15 Prozent erhebt. Die Preisbildung auf dem FIFA-Zweitmarkt funktioniert nach dem Prinzip der freien Preisgestaltung, was bedeutet, dass Ticketinhaber ihre Karten zu jedem beliebigen Preis anbieten können. Die FIFA legt lediglich einen Basispreis fest, zu dem die Tickets angeboten werden dürfen, und erhebt dann die genannten 15 Prozent Gebühren sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer.

Im Falle des Finaltickets mit einem aufgerufenen Preis von über 2,2 Millionen Dollar würde die FIFA allein durch diesen Verkauf rund 2,4 Millionen Dollar einnehmen. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Gebühren nicht als Gewinn für die FIFA betrachtet werden, sondern laut dem Verband in die weltweite Entwicklung des Fußballs reinvestiert werden, indem sie über die 211 Mitgliedsverbände verteilt werden.

Die angebotenen Finaltickets befinden sich in der viertletzten Reihe von Block 124, einem Block im Unterrang, der seitlich versetzt hinter dem Tor positioniert ist. Trotz der hohen Preise und der damit verbundenen Kritik argumentiert die FIFA, dass dieses Modell dem gängigen Praxis auf dem Ticketmarkt für große Sportveranstaltungen in den Gastgeberländern entspricht. Die Kritik an den horrenden Preisen auf dem FIFA-Zweitmarkt ist jedoch weiterhin laut.

Kritiker bemängeln, dass die freie Preisgestaltung dazu führt, dass sich Tickets nur noch für sehr wohlhabende Fans leisten können, was den Zugang zur Weltmeisterschaft für die breite Öffentlichkeit erschwert. Die FIFA verteidigt sich, indem sie darauf hinweist, dass die Einnahmen aus dem Ticketverkauf in die Entwicklung des Fußballs reinvestiert werden und somit einen positiven Beitrag leisten.

Dennoch bleibt die Frage, ob die aktuelle Preisgestaltung ethisch vertretbar ist und ob die FIFA nicht mehr tun könnte, um sicherzustellen, dass die Weltmeisterschaft für alle Fans zugänglich ist. Es ist auch erwähnenswert, dass es Einschränkungen für den Weiterverkauf von Tickets für Spiele in Mexiko gibt, die auf die dortige Gesetzeslage zurückzuführen sind.

Die Situation verdeutlicht die Komplexität des Ticketmarktes für Großveranstaltungen und die Herausforderungen, die mit der Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Wunsch nach einem fairen Zugang für alle Fans verbunden sind. Die FIFA hat angekündigt, die Situation weiterhin zu beobachten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass der Zweitmarkt transparent und fair funktioniert. Die Debatte über die Ticketpreise wird jedoch voraussichtlich auch während der laufenden Weltmeisterschaft weitergehen





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