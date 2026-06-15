Andrew Giuliani von der WM-Taskforce des Weissen Hauses hat die Abweisung des somalischen Schiedsrichters Omar Artan in die USA mit angeblichen Kontakten zu "sehr schlechten Menschen" verteidigt. Trotz gültigen Visums wurde Artan an der Grenze zurückgewiesen, offiziell wegen Sicherheitsbedenken. Der Fall wirft Fragen zu Transparenz und politischer Einflussnahme auf.

Andrew Giuliani , Chef der WM-Taskforce des Weissen Hauses, hat die Einreiseverweigerung für den somalischen Schiedsrichter Omar Artan in die USA verteidigt. In einer Medienrunde am Rande des WM-Spiels Niederlande gegen Japan in Dallas erklärte er, dass Artan kurz vor seiner geplanten Reise Kontakt zu "sehr, sehr schlechten Menschen" gehabt habe, nannte jedoch keine konkreten Details.

Die US-Behörden hatten dem 34-jährigen Artan trotz gültigen Visums die Einreise verweigert, offiziell mit Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation in Somalia. Giuliani betonte, es sei die Aufgabe der Taskforce, dafür zu sorgen, dass Besucher und Teilnehmer ein grossartiges Erlebnis hätten und dass man wisse, wer einreise. Man müsse sicherstellen, "dass wir nicht die falschen Leute ins Land lassen.

" Damit rechtfertigte er die Massnahme als notwendige Sicherheitsvorkehrung im Rahmen der Fussball-Weltmeisterschaft. Die Entscheidung war international auf Kritik gestossen, da sie Fragen zur Transparenz und zur Verhältnismässigkeit aufwirft. Artan war als Schiedsrichter für die WM nominiert und sollte unter anderem Spiele leiten. Seine Abweisung erfolgte erst kurz vor Turnierbeginn, was in Fachkreisen für Verwunderung sorgte.

Experten weisen darauf hin, dass die Vorwürfe gegen Artan nicht öffentlich belegt wurden und die Massnahme möglicherweise auch politische Gründe haben könnte. Die somalische Regierung hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und Aufklärung gefordert. Die FIFA hat sich bisher nicht öffentlich geäussert, soll aber intern mit den US-Behörden im Gespräch sein. Die WM-Taskforce des Weissen Hauses wurde eingerichtet, um die Sicherheit während des Turniers zu koordinieren und den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Giuliani, ein enger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump, leitet diese Einheit. Seine Äusserungen zeigen, dass die Administration entschlossen ist, strikte Einreisekontrollen durchzusetzen, auch wenn dies zu Konflikten mit internationalen Organisationen führt. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Spannung zwischen Sicherheitserwägungen und den offenen Charakter sportlicher Grossereignisse. Die genauen Umstände, die zu Artans Einreiseverweigerung führten, bleiben im Dunkeln, da die Behörden keine Beweise vorlegen.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass eine Person ohne konkrete Anklage pauschal als "zwielichtige Gestalt" bezeichnet wird. Dies setze eine gefährliche Präzedenz für die Willkür bei Einreiseentscheidungen. Die somalische Fussballassociation hat ihre Unterstützung für Artan bekundet und ihn als integren Sportler verteidigt. Die Affäre könnte die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Somalia belasten.

Für die WM bedeutet die Abwesenheit eines nominierten Schiedsrichters eine administrative Herausforderung, da kurzfristig Ersatz geschaffen werden muss. Die UEFA und andere Kontinentalverbände beobachten die Entwicklung mit Sorge. Insgesamt unterstreicht der Vorfall, wie stark sportliche Ereignisse von politischen und sicherheitspolitischen Faktoren durchdrungen sein können. Die WM in den USA steht unter besonderen Vorzeichen, nicht zuletzt wegen der restriktiven Einwanderungspolitik der Trump-Regierung.

Die Fans und teilnehmenden Nationen hoffen, dass das Turnier dennoch als Erfolg für den friedlichen Austausch gefeiert werden kann





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