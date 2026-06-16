Uruguay beginnt mit einem Remis gegen Saudi-Arabien, Iran erkämpft ein Unentschieden gegen Nezeeland in einem von Protesten geprägten Spiel, Tunesien trennt sich von Trainer Lamouchi und eine Ente wird zum Star in Mexiko-Stadt. Zudem: Viele WM-Spieler stammen aus Frankreich und die FIFA-Regel zur Spielzeit wird kritisiert.

Uruguay rettet sich in einem schwachen Spiel zu einem Unentschieden gegen Saudi-Arabien . Maxi Araujo erzielt in der 80. Minute den Ausgleich. Die Kritik an Trainer Marcelo Bielsa wächst nach der enttäuschenden ersten Halbzeit.

Iran erkämpft sich ein 2:2 gegen Neuseeland in einem Spiel, das stark von politischen Protesten überschattet wird. Vor dem Spiel gab es Pfiffe bei der iranischen Hymne und Demonstrationen vor dem Stadion. Tunesien trennt sich während der laufenden WM von Nationaltrainer Sabri Lamouchi. Die Ursache ist die deutliche 1:5-Auftaktniederlage gegen Schweden.

Hervé Renard, der zuletzt Saudi-Arabien trainierte, soll als Nachfolger das Team übernehmen. Renard hat Erfahrung mit afrikanischen Nationalmannschaften und gewann den Afrika-Cup mit Sambia und der Elfenbeinküste. In Mexiko-Stadt sorgt eine weisse Ente namens Merlin im Trikot der Nationalmannschaft für Aufsehen. Merlin läuft entspannt durch die Strassen und wird von den Fans als Glücksbringer gefeiert.

Die Besitzerin spricht von einer magischen Ausstrahlung.99 Spieler dieser WM sind in Frankreich geboren, viele aus der Pariser Banlieue. Die neue FIFA-Regel zur Spielzeit wird kritisch betrachtet, da oft nur etwa 60 Minuten echte Spielzeit zustande kommen. Uruguay, als einer der Favoriten der Gruppe H, startete mit einem 1:1 gegen Saudi-Arabien. Das Team dominierte nach der Pause, doch der frühe Rückstand durch Abdulelah Al-Amri in der 41.

Minute sorgte für lange Zeit für Unruhe. Der späte Treffer von Araujo sicherte immerhin einen Punkt. Iran hatte im Spiel gegen Neuseeland zweimal den Ausgleich erzielt. Elijah Just brachte Neuseeland in der 7. und 54.

Minute jeweils in Führung, doch Rezaeian und Mohammad Mohebi antworteten mit ihren Treffern. Im Stadion waren die iranischen Fans in der Überzahl, entsprechend lauter war der Jubel bei den iranischen Toren. Die politische Dimension des Spiels war omnipräsent, sowohl durch Proteste vor dem Stadion als auch durch Pfiffe während der Hymne. Die tunesische Mannschaft verlor zum Auftakt deutlich mit 1:5 gegen Schweden.

Diese Niederlage war der Auslöser für die sofortige Trennung von Lamouchi. Der Verband reagierte schnell und präsentierte Hervé Renard als neuen Trainer. Renard soll bereits kurz vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Japan im Teamcamp eintreffen. Merlin, die Ente, wurde nach dem 2:0-Sieg Mexikos gegen Südafrika in der Hauptstadt gesichtet.

Sie läuft mit einem Trikot und passenden Socken über die Zebrastreifen. ESPN berichtet, dass frühere Enten wie Bruna und Waffle ebenfalls bekannt wurden, aber Merlin übertrifft sie an Popularität. Die hohe Anzahl an in Frankreich geborenen Spielern unterstreicht die Bedeutung der migrationsgeprägten Vorstädte für die Entwicklung von Fussballtalenten. Sie stellen fast vier volle Kader.

Die FIFA-Regel, die die genaue Spielzeit misst, führt dazu, dass Spiele oft um mehrere Minuten verlängert werden. Kritiker bemängeln, dass dadurch der Spielfluss beeinträchtigt wird. Tatsächlich wird der Ball oft weniger als 60 Minuten aktiv gespielt. Diese Regeländerung hat zu kontroversen Diskussionen geführt





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