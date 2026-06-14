WM-Gruppe C: Haiti trifft auf Rückkehrer Schottland - Liveticker und Analyse

Im zweiten Spiel der Gruppe C bei der WM 2026 messen sich Haiti und Schottland. Während Haiti als WM-Debütant erst zum zweiten Mal bei einer Endrunde antritt, kehren die Schotten nach 28 Jahren auf die WM-Bühne zurück. Beide Teams gelten als Aussenseiter, ein Sieg wäre für die Chancen auf das Achtelfinale als bester Gruppendritter nahezu Pflicht. Schottland geht als favorisiertes Team um Stars wie Andy Robertson und Scott McTominay ins Spiel. Haiti hofft auf eine Überraschung wie Katar gegen die Schweiz und setzt auf Stürmer Wilson Isidor. Alle Infos, Spielverlauf und Hintergründe im Live-Ticker.

Das zweite Spiel der Gruppe C bei der Fussball -Weltmeisterschaft 2026 steht unter besonderen Vorzeichen, wenn am späten Abend Haiti und Schottland im Boston -Stadion aufeinandertreffen. Während die schottische Nationalmannschaft nach einer 28-jährigen Pause ihr Comeback auf der grossen WM-Bühne feiert, debütiert der karibische Inselstaat Haiti erst zum zweiten Mal überhaupt bei einer Weltmeisterschaft.

Beide Mannschaften gehören zunächst zu den Aussenseitern in dieser Gruppe, die neben Brasilien und Marokko, die sich zum Auftakt 1:1 trennten, ausgelost wurde. Ein Sieg im direkten Duell wäre für beide Seiten von enormer Bedeutung, um die Chance auf ein Weiterkommen als einer der acht besten Gruppendritten zu wahren. Dies umso mehr, da der Weg ins Achtelfinale über die ersten Punkte führt und die direkte Qualifikation über den ersten oder zweiten Platz angesichts der Konkurrenz schwierig erscheint.

Schottland, aktuell auf Rang 42 der FIFA-Weltrangliste, geht als klarer Favorit in die Partie. Die Mannschaft von Trainer Steve Clarke hat sich nach dem letzten WM-Turnier 1998 in Frankreich, wo man als Gruppenletzter mit nur einem Punkt ausschied, über die Qualifikation gegen Belarus, Griechenland und den Favoriten Dänemark wieder zurück auf die WM-Bühne gekämpft.

Das Ticket für die Endrunde wurde erst in der Nachspielzeit des letzten Gruppenspiels gegen Dänemark perfekt gemacht, als Kieran Tierney die Führung erzielte und Kenny McLean mit einem Treffer zum 4:2-Endstand für den historischen Erfolg sorgte. Die Schotten können dabei auf erfahrene Stars wie Kapitän Andy Liverpool, Mittelfeldakteur Scott McTominay und die beiden offensiven Stürmer Ché Adams und Lawrence Shankland bauen, die sich in den letzten Testspielen als Torschützen auszeichneten.

Die taktische Ausrichtung dürfte sich, wie in den Vorbereitungsspielen gezeigt, auf Ballbesitz und kontrollierte Angriffe konzentrieren, wobei insbesondere über die Flügelattacken von Robertson auf der linken Seite Druck entfaltet werden soll. Haiti, als Nummer 83 der Weltrangliste das zweitschlechteste Team des Turniers, reist mit dem überschaubaren Anspruch eines Underdogs an, der für Überraschungen gut sein könnte. Die削 Skeptiker verweisen auf das Beispiel Katar, das als Gastgeber und ebenfalls niedriger platziertes Team der Schweiz ein 1:1 abringen konnte.

HaitisWM-Geschichte ist kurz: Nach der ersten und bisher einzigen Teilnahme 1974 in Deutschland - vor 52 Jahren - dauerte es lange, bis sich die Mannschaft erneut qualifizieren konnte. Unter der Leitung des französischen Trainers Sébastien Migné setzte man sich in der finalen Qualifikationsrunde gegen Honduras, Costa Rica und Nicaragua durch, mit drei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Aushängeschild und bester Offensivspieler ist Stürmer Wilson Isidor, der beim englischen Zweitligisten AFC Sunderland unter Vertrag steht.

Die Spielweise Haitis wird vermutlich auf defensive Kompaktheit und schnelle Konter ausgelegt sein, um die technische Überlegenheit der Schotten zu kompensieren. Bereits im ersten Spielzug zeigte Haiti, wie es das hohe Pressing der Schotten mit Ballgewinn in der eigenen Hälfte kontern möchte. Der Spielverlauf im Boston-Stadion begann mit einer aktiven Haitianische Anfangsphase.

Haiti presste früh und eroberte in Höhe der Mittellinie den Ball, kombinierte sich mit zwei Pässen nach vorne, ehe Louicius Don Deedson einen Distanzschuss aus linker Position abgab, der weit am Tor von Angus Gunn vorbeitrollte. Anschliessend übernahmen die Schotten die Kontrolle und suchten mit Ballzirkulation in den eigenen Reihen den Weg nach vorne. Ein erster gefährlicher Angriff über die linke Seite endete mit einem Schlenzer von Lawrence Shankland von der Strafraumkante, der im letzten Moment geblockt wurde.

Danach folgte der erste Abschluss der Schotten durch Ben Gannon-Doak, der von Haitis Torwart Johny Placide sicher gehalten wurde. Das Spiel blieb in der Folge intensiv, mit erhöhtem Druck der Schotten, jedoch ohne zwingende Torchancen bis zur Pause. Die taktischen Herausforderungen waren klar: Schottland musste die tiefe Haiti-Defensive knacken, während Haiti auf ihre wenigen Konterchancen lauerte. Die Bedeutung dieses Spiels für den weiteren Turnierverlauf kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Für Schottland wäre ein Sieg gleichbedeutend mit einer frühen Tabellenführung in der Gruppe C, während Haiti mit einem Punkt oder gar einem Sieg den Achtelfinaltraum am Leben erhalten würde. Die bisherige WM hat bereits gezeigt, dass Ranking-Positionen nicht immer den tatsächlichen Kräfteverhältnissen entsprechen, wie das Unentschieden der Schweiz gegen Katar bewies. Die Schotten müssen also gewappnet sein gegen einen leidenschaftlichen und kämpferischen Gegner, der historisch motiviert ist.

Für Haiti bietet sich die Chance, sich nach 52 Jahren wieder auf der WM-Bühne zu präsentieren und eventuell sogar für einen Achtelfinaleinzug zu sorgen, was dem Fussball auf der Karibikinsel einen enormen Schub verleihen würde. Die Partie verspricht also Spannung zwischen erfahreneremi WM-Rückkehrer und motiviertem Debütanten, wobei die Ausgangslage klar ist, aber der Fussball immer für Überraschungen gut ist





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