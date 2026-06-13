WM-Gastgeber mit erfolgreichem Start: USA, Kanada und Mexiko überzeugen

Die drei Co-Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft haben ihre Auftaktspiele gewonnen oder unentschieden gespielt. Besonders die USA zeigten eine starke Leistung gegen Paraguay. Kanada erkämpfte ein Remis, Mexiko holte einen soliden Sieg.

Die drei Co- Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft haben ihre Auftaktspiele mit Bravour bestritten. Sowohl Mexiko am Donnerstag als auch Kanada und die USA am Freitag konnten den erwarteten Heimvorteil nutzen und positive Ergebnisse erzielen.

Besonders beeindruckend war der Auftritt der US-amerikanischen Mannschaft, die Paraguay in Los Angeles vor über 70.000 enthusiastischen Fans mit einem klaren 4:1 besiegte. Dieser Sieg war nicht selbstverständlich, da die Turniertauglichkeit des US-Teams vor dem Turnier vielerorts angezweifelt wurde. US-Stürmer Folarin Balogun, der mit zwei Treffern maßgeblich zum Erfolg beitrug, bezeichnete die Nacht als 'traumhaft'. Leverkusen-Profi Malik Tillman zeigte sich zuversichtlich für die kommenden Aufgaben: 'Wir können sehr selbstbewusst in die nächsten zwei Spiele gehen.

' Bereits am kommenden Freitag könnte die USA gegen Australien den Einzug in die Sechzehntelfinals perfekt machen. Christian Pulisic, einer der Schlüsselspieler der Amerikaner, bereitete vor der Pause zwei Treffer vor und wurde zur Halbzeit beim Stand von 3:0 ausgewechselt. Der Milan-Akteur gab jedoch Entwarnung: 'Ich habe nur einen Schlag an der linken Wade abbekommen, mache mir keine Sorgen.

' Er schwärmte von der Unterstützung der Fans: 'Als Amerikaner dieses Publikum zu haben, all das Rot, Weiß und Blau, die roten und weißen Streifen auf den Shirts - es war großartig. ' Die USA zeigten eine dominante Vorstellung und unterstrichen ihre Ambitionen im eigenen Land. Wenige Stunden zuvor hatte Kanada seine WM-Kampagne mit einem 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina gestartet.

Die Mannschaft aus Toronto agierte gegen einen tief stehenden Gegner vor allem nach der Pause überlegen und erzielte in der Schlussphase den verdienten Ausgleich. Kanada, als Nummer 31 der FIFA-Weltrangliste das am schwächsten eingestufte Co-Gastgeberland, kann mit dem Remis gut leben. Torschütze Cyle Larin, der unmittelbar vor seinem Tor eingewechselt wurde und mit der ersten Ballberührung traf, betonte: 'Darauf müssen wir aufbauen und beim nächsten Mal einfach eiskalt sein.

' Für Kanada war es der erste Punktgewinn bei einer WM-Endrunde überhaupt, ein historischer Moment für den Fußball in Nordamerika. Mexiko hatte am Donnerstag im Eröffnungsspiel gegen Südafrika mit einem 2:0 den erwarteten Startsieg eingefahren. Auch wenn 'El Tri' keinen Gala-Auftritt zeigte, waren drei Punkte der Lohn für eine solide Leistung. In der Nacht zum kommenden Freitag können die Mexikaner mit einem Sieg gegen Südkorea als erstes der drei Gastgeberländer die K.o.

-Phase erreichen. Die drei Co-Gastgeber haben somit bewiesen, dass sie auf heimischem Boden konkurrenzfähig sind. Die Stimmung in den Stadien war elektrisierend, die Unterstützung der Fans ein entscheidender Faktor. Die USA, Kanada und Mexiko haben die Erwartungen erfüllt und für einen furiosen Start gesorgt.

Nun gilt es, diesen Schwung mitzunehmen und die nächsten Herausforderungen zu meistern. Die Weltmeisterschaft in Nordamerika verspricht Spannung bis zur letzten Minute. Die Auftaktspiele haben gezeigt, dass die Gastgeber mit dem Druck umgehen können. Die USA überzeugten mit Offensivfußball und einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Kanada kämpfte sich zurück und belohnte sich mit einem Punkt. Mexiko tat, was notwendig war, um die drei Punkte zu holen. Alle drei Teams haben die Basis für eine erfolgreiche Turnierteilnahme gelegt. Die Fans in den Stadien und vor den Bildschirmen können sich auf weitere packende Begegnungen freuen.

Die Co-Gastgeber haben die Bühne betreten und ihre Visitenkarte abgegeben. Das Turnier ist eröffnet, und die Nordamerikaner sind bereit, ihre Rolle als Gastgeber mit Leidenschaft und Erfolg zu füllen





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