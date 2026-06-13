WM-Eröffnung in Toronto mit leeren Rängen und musikalischen Highlights

Die offizielle Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft in Kanada startete vor dem ersten Spiel der Gastgeber. Trotz vieler leerer Plätze zu Beginn bot die Zeremonie musikalische Auftritte von Alessia Cara, Michael Bublé und Alanis Morissette. Unterdessen gab es Neuigkeiten zur Schweizer Nationalmannschaft.

Die offizielle Eröffnungsfeier zur Weltmeisterschaft in Kanada begann 90 Minuten vor dem ersten Spiel der Co-Gastgeber gegen Bosnien-Herzegowina. Viele Fans erreichten das Stadion in Toronto zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht, was zu tausenden leeren Plätzen führte.

Berichte in sozialen Medien schilderten eine erschwerte Anfahrt wegen langer Wege, Straßensperren und falschen Abzweigungen. Fangruppen beider Nationen hatten bereits Stunden zuvor die Straßen Torontos übernommen und zogen mit Gesang und Fahnen zur Spielstätte. Wer zu spät kam, verpasste eine schwungvolle Zeremonie, die die Vielfalt Kanadas - sowohl der Bevölkerung als auch der Natur - hervorhob und musikalische Highlights bot. Die Popsängerin Alessia Cara und der Rapper Vegedream traten auf, gefolgt vom fünffachen Grammy-Preisträger Michael Bublé, der bejubelt wurde.

Rockstar Alanis Morissette beendete den Teil mit der Intonierung der kanadischen Nationalhymne, wodurch ein Gänsehaut-Moment entstand. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Arena weitgehend gefüllt. Parallel dazu gab es Meldungen rund um die Schweizer Nationalmannschaft: Nach Kritik am Captain positionierte sich SFV-Präsident Peter Knäbel zu Granit Xhakas Führungsrolle.

Zudem wurde über die Rückkehr des Doppeladlers und Verletzungssorgen vor dem Spiel gegen Katar berichtet. Kurz vor der Abreise in die USA strandete Breel Embolo wegen einer ungültigen Reisegenehmigung in der Kontrolle. Knäbel schilderte beim Sender blue Sport den komplizierten Visa-Prozess. Die Nati kämpft zudem gegen die extreme Hitze in Santa Clara und nutzt dafür Kältejacken und Eiswürfel.

Xhaka kommentierte indes die Situation um Rodriquez und mutmaßte, Trainer Yakin könnte ihn provozieren wollen





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