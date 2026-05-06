WM-Chaos in den USA: Leere Hotels treffen auf Millionen-Tickets

Während US-Hoteliers über ausbleibende Buchungen für die Fussball-WM klagen, sorgen astronomische Ticket- und Transportpreise für Empörung bei den Fans.

Die bevorstehende Fussball-Weltmeisterschaft in den USA , Mexiko und Kanada sollte eigentlich ein Fest des Sports und ein wirtschaftlicher Segen für die Gastgeberländer sein. Doch während die Vorbereitungen auf dem Rasen voranschreiten, zeichnet sich in der US-amerikanischen Hotellerie ein besorgniserregendes Bild ab.

Laut Berichten der französischen Nachrichtenagentur AFP herrscht in der Branche eine spürbare Unruhe. Die American Hotel and Lodging Association, kurz AHLA, hat eine umfassende Untersuchung durchgeführt, die zeigt, dass die Buchungszahlen weit hinter den optimistischen Erwartungen zurückbleiben. In einer Befragung von etwa 80 Prozent der Verbandsmitglieder in den elf US-Austragungsorten, die sich von der Westküste in Los Angeles bis zur Ostküste in New York erstrecken, wurde ein alarmierendes Ergebnis festgestellt.

Einige Brancheninsider gingen sogar so weit, das Grossereignis bereits jetzt als ein Nicht Ereignis zu bezeichnen, was die tiefe Frustration über die ausbleibenden Reservierungen widerspiegelt. Besonders dramatisch stellt sich die Lage in Städten wie Kansas City dar, wo die aktuellen Buchungszahlen für die Monate Juni und Juli sogar unter den Werten liegen, die in einem gewöhnlichen Sommer ohne Weltmeisterschaft zu verzeichnen wären. Die Gründe für diese unerwartete Flaute sind vielfältig, wobei vor allem bürokratische und politische Hürden im Vordergrund stehen.

Rund 65 Prozent der befragten Hotelunternehmen führen Visa-Barrieren sowie allgemeine geopolitische Bedenken als Hauptursachen für die geringe Nachfrage an. Die komplizierten Einreisebestimmungen der USA schrecken viele internationale Fans ab, die bereits jetzt an der Logistik ihrer Reise verzweifeln. Rosanna Maietta, die Präsidentin der AHLA, gab zu, dass eine Reihe von Faktoren den anfänglichen Optimismus der Branche gedämpft habe. Dennoch betonte sie, dass die Vorlaufindikatoren grundsätzlich weiterhin auf bedeutende Chancen hindeuten, sofern die Rahmenbedingungen verbessert werden.

Damit die Hoffnungen der Hoteliers nicht völlig zunichtegemacht werden, forderte sie, dass sowohl die US-Regierung als auch die Fifa gemeinsam sicherstellen müssen, dass internationale Reisende einen reibungslosen und stressfreien Aufenthalt erleben können. Die Angst ist gross, dass die bürokratischen Hürden die Attraktivität des Turniers mindern und zu einer finanziellen Enttäuschung für die lokalen Dienstleister führen. Während die Hotels mit leeren Zimmern kämpfen, gibt es in einem anderen Bereich der WM-Organisation eine völlig gegenteilige Entwicklung: die Ticketpreise.

In den letzten Wochen sorgten Berichte über astronomische Summen auf der offiziellen Weiterverkaufsplattform des Weltfussballverbands für Entsetzen. Ende April wurden beispielsweise vier Eintrittskarten für das prestigeträchtige Endspiel im MetLife Stadium in der Nähe von New York angeboten, deren Preis jeweils bei über 2,2 Millionen US-Dollar lag. Umgerechnet entspricht dies einer Summe von etwa 1,8 Millionen Schweizer Franken pro Ticket. Dieser Wahnsinn wird noch deutlicher, wenn man den ursprünglichen Preis betrachtet, der bei lediglich 8860 Dollar lag.

Diese enorme Preissteigerung wirft Fragen zur Regulierung des Ticketmarktes auf und zeigt die extreme Spekulation, die mit diesem Ereignis einhergeht. Für den durchschnittlichen Fussballfan ist ein Besuch des Finalspiels unter diesen Bedingungen faktisch unmöglich, was dem Geist des Sports widerspricht. Doch nicht nur die Tickets sind eine finanzielle Belastung, sondern auch die grundlegende Infrastruktur für die Fans. Das MetLife Stadium in New Jersey wird nicht nur für das Finale, sondern auch für weitere wichtige Partien genutzt.

Wer von New York aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion gelangen möchte, muss sich auf hohe Kosten einstellen. Kris Kolluri, der Geschäftsführer von NJ Transit, rechtfertigte die hohen Preise mit der Notwendigkeit, die Betriebskosten zu decken. Laut seinen Angaben wird die Organisation des Transports für die Fussballfans insgesamt rund 62 Millionen Dollar kosten. Da staatliche Zuschüsse lediglich eine Summe von 14 Millionen Dollar abdecken, muss der Rest des Betrags durch die Ticketpreise der rund 40.000 Fans finanziert werden.

Kolluri betonte ausdrücklich, dass es sich hierbei nicht um eine Preisabzocke handele, sondern um eine reine Kostenrechnung. Dennoch wird diese finanzielle Forderung von vielen als zusätzliche Hürde empfunden, die den Besuch des Turniers für viele Menschen unerschwinglich macht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vorbereitungen auf die Fussball-WM in den USA von einer paradoxen Situation geprägt sind.

Auf der einen Seite gibt es eine Hotellerie, die verzweifelt versucht, internationale Gäste anzulocken, während auf der anderen Seite die Preise für Tickets und Transport in Regionen steigen, die für normale Menschen unerreichbar sind. Diese Diskrepanz zwischen der wirtschaftlichen Not einiger Dienstleister und der extremen Profitgier im Ticketsektor könnte das Image der USA als gastfreundliches Gastgeberland beschädigen. Es bleibt abzuwarten, ob die Forderungen der AHLA Gehör finden und ob die bürokratischen Hürden bei der Visa-Erteilung rechtzeitig gesenkt werden.

Sollte dies nicht geschehen, droht die WM trotz der enormen medialen Aufmerksamkeit in einigen Städten zu einem wirtschaftlichen Misserfolg zu werden, während einzelne Spekulanten Rekordgewinne einfahren





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