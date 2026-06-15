WM-Auftakt-Debakel: Spanien enttäuscht gegen Kapverden - Medien schlagen Alarm

Spanien kämpft bei der WM gegen den Debütanten Kapverden nur zu einem 0:0 und erntet heftige Kritik von den heimischen Medien. Torwart Vozinha wird als Held gefeiert.

Die spanische Nationalmannschaft hat den Start in die Weltmeisterschaft gründlich verpatzt. Gegen den krassen Aussenseiter Kapverden , der zum ersten Mal an einer WM teilnimmt, reichte es nur zu einem enttäuschenden 0:0.

Dabei waren die Erwartungen an das Team von Trainer Luis de la Fuente riesig. Als einer der Topfavoriten auf den Titel gereist, blieb Spanien vor allem eines schuldig: Torgefahr. Die Angriffsbemühungen waren ideenlos, die Abschlüsse harmlos. Die Kapverdier hingegen kämpften leidenschaftlich und konnten sich vor allem auf ihren Torhüter verlassen.

Vozinha, mit 40 Jahren der älteste Spieler auf dem Feld, avancierte zum Matchwinner. Er parierte jeden spanischen Schuss und brachte die gegnerischen Stürmer zur Verzweiflung. Schon kurz nach dem Abpfiff verzeichnete er einen massiven Zuwachs an Social-Media-Followern, ein Zeichen für seine internationale Popularität. Die Enttäuschung auf spanischer Seite war riesig, sowohl bei den Fans im Stadion von Atlanta als auch daheim vor den Bildschirmen. Die Medien, bekannt für ihre pointierte Kritik, fanden deutliche Worte





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