WM 2026: USA schlagen Italien als Ersatz für Iran vor – Politische Motive im Spiel?

Ein Sonderbeauftragter von US-Präsident Trump hat vorgeschlagen, Italien für den Iran bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nachzusetzen. Der Vorschlag wird als Versuch gewertet, das Verhältnis zu Italien zu verbessern, während die FIFA die Teilnahme des Iran bestätigt.

Italien statt Iran bei der Fußball -Weltmeisterschaft 2026? Ein überraschender Vorschlag eines Sonderbeauftragten von US-Präsident Trump sorgt für Aufsehen. Angesichts der angespannten Beziehungen zwischen den USA und dem Iran , die durch den anhaltenden Konflikt weiter belastet werden, ist die Teilnahme des Iran an der Weltmeisterschaft, die in den USA , Kanada und Mexiko stattfindet, immer wieder in Frage gestellt worden.

Nun hat Paolo Zampolli, ein Sonderbeauftragter des Präsidenten, laut einem Bericht der Financial Times einen radikalen Vorschlag vorgelegt: Er schlägt vor, Italien für den Iran nachzusetzen. Zampolli, der italienische Wurzeln hat, begründet dies mit der sportlichen Tradition Italiens und der Bedeutung einer italienischen Beteiligung an einem Turnier, das teilweise in den USA ausgetragen wird. Er betont, dass Italien mit vier Weltmeistertiteln eine Reputation besitzt, die eine Teilnahme rechtfertigen würde. Dieser Vorschlag ist jedoch nicht nur sportlicher Natur.

Er wird auch als Versuch gewertet, das angespannte Verhältnis zwischen US-Präsident Trump und der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu verbessern. Die Beziehungen zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs hatten sich in der Vergangenheit durch kritische Äußerungen, insbesondere nach Trumps Attacken auf Papst Leo XIV, verschlechtert. Zampollis Initiative könnte somit als diplomatische Geste interpretiert werden, um die Beziehungen zu Italien zu kitten. Trotz der Debatten und des Vorschlags hat FIFA-Präsident Gianni Infantino seine Haltung bekräftigt.

Er versicherte auf dem Invest in America Forum des Fernsehsenders CNBC, dass die iranische Mannschaft zweifellos an der Weltmeisterschaft teilnehmen werde. Infantino betonte die Wichtigkeit der Teilnahme des Iran und wies darauf hin, dass das Land sicher reisen werde. Die drei Vorrundenspiele des Iran sind bereits in Seattle und in der Nähe von Los Angeles geplant, wobei ein Antrag auf Verlegung der Spiele nach Mexiko von der FIFA abgelehnt wurde. Die Weltmeisterschaft beginnt am 11.

Juni und endet am 19. Juli. Die Idee, Italien für den Iran nachzusetzen, stößt auf gemischte Reaktionen. Während einige Fans und Beobachter die Möglichkeit einer italienischen Teilnahme begrüßen würden, da Italien eine reiche Fußballtradition besitzt und als eine der erfolgreichsten Nationen im Weltfußball gilt, sehen andere den Vorschlag als unakzeptabel an.

Sie argumentieren, dass die sportliche Qualifikation und nicht politische Erwägungen ausschlaggebend sein sollten. Der Iran hat sich sportlich für die Weltmeisterschaft qualifiziert und sollte daher das Recht haben, teilzunehmen. Die Entscheidung der FIFA, die Teilnahme des Iran zu bestätigen, unterstreicht diese Position. Die Debatte verdeutlicht die komplexen Zusammenhänge zwischen Sport und Politik, insbesondere in Zeiten internationaler Spannungen.

Die Weltmeisterschaft 2026 verspricht somit nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern auch eine Bühne für politische Botschaften und diplomatische Manöver. Die Reaktion von Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma auf die ursprüngliche Niederlage und das WM-Aus zeigt die Enttäuschung des italienischen Teams, während Infantinos Auftritte in Washington DC die Entschlossenheit der FIFA unterstreichen, die Weltmeisterschaft als ein integratives Ereignis zu gestalten





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