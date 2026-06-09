WM 2026: Überraschend gute Chancen für die Schweizer Nati bei Buchmachern

Buchmacher sehen die Schweiz bei der WM 2026 nicht als Titelfavorit, doch die Quoten für den Finaleinzug und den Gruppensieg sind exzellent. Während europäische Top-Nationen vorn liegen, hat die Nati in ihrer Gruppe die Nase vorn. Gleichzeitig haben einige Teams extrem hohe Außenseiterquoten.

Die Schweizer Nati onalmannschaft wird von den Buchmachern für die Weltmeisterschaft 2026 nicht zu den absoluten Favoriten gezählt, dennoch sind die Quoten für bestimmte Szenarien überraschend vielversprechend.

Während Spanien und Frankreich sowie England zu den Top-Favoriten zählen, wird die Chance der Schweiz, das Finale zu erreichen, deutlich höher eingeschätzt als ihr Gesamttitelgewinn. In der toughen Gruppe B gilt das Team um Trainer Murat Yakin als wahrscheinlichster Gruppensieger, was angesichts der Konkurrenz durch Kanada und Bosnien beachtlich ist.

Gleichzeitig teilen sich einige Außenseiter wie Jordanien, Haiti, Neuseeland und Curaçao die schlechtesten Quoten von 2000, während ein exotischer Tipp auf Curaçao als Weltmeister im Falle eines Wunders finanziell äußerst lukrativ wäre





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