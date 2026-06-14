WM 2026: Trikotstreit, Neymar-Sorgen und Diebstahl im Vorfeld

Die FIFA-Fußball-WM 2026 steht bevor, doch schon vor dem Start gibt es einige Kontroversen: Ägypten muss sein Trikotdesign anpassen, Brasilien bangt um Neymar, England meldet einen Diebstahl von Trainingsausrüstung, und die FIFA verteidigt ihre Zuschauerzahlen gegen Kritik.

Die FIFA -Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen und bringt sowohl sportliche Highlights als auch organisatorische Herausforderungen mit sich.

Ein zentrales Thema ist die Trikotregulierung der FIFA: Ägypten darf bei der WM nicht die sieben Sterne auf dem Wappen tragen, die für seine Afrika-Cup-Titel stehen, da die FIFA nur Sterne für Weltmeistertitel erlaubt. Zudem mussten die ursprünglich goldenen Rückennummern auf dem roten Heimtrikot durch weiße ersetzt werden, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten. Der ägyptische Verband betonte, dass diese Anpassungen bereits frühzeitig mit der FIFA abgestimmt wurden und keine kurzfristige Überraschung darstellen.

Währenddessen sorgt die Verletzung von Brasiliens Superstar Neymar für Unsicherheit im Team. Der 34-jährige Stürmer laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung und verpasste bereits die Testspiele gegen Panama und Ägypten. Trainer Carlo Ancelotti äußerte die Hoffnung, dass Neymar nächste Woche wieder voll ins Training einsteigen kann, bleibt aber vorsichtig. Seine Nominierung war überraschend, da Neymar seit über zweieinhalb Jahren kein Länderspiel mehr bestritten hatte.

Ancelotti betonte, dass neben den fußballerischen Qualitäten auch die Erfahrung und leaderhsip-Fähigkeiten des Spielers für die Berufung sprachen. Kleine Rückschläge gab es auch bei der englischen Mannschaft: Vor der Ankunft im Trainingslager in Kansas City wurden Teile der Ausrüstung gestohlen, darunter Bälle und Fußballschuhe, nachdem in Fahrzeuge eingebrochen worden war. Die Polizei ermittelt und nahm zwei Verdächtige fest. Der englische Verband bestätigte den Vorfall, gab aber keine weiteren Details bekannt.

Zudem geriet die FIFA wegen der Zuschauerzahlen beim Spiel Südkorea gegen Tschechien in die Kritik: Während die FIFA eine Auslastung von 98,5 Prozent meldete, zeigten TV-Bilder viele leere Sitze. Die FIFA erklärte, dass offizielle Zahlen alle gescannten Tickets und Personen im Stadiongelände umfassen, nicht aber die Sitzplatzauslastung während des Spiels. Bei der Eröffnungsfeier in Toronto waren zudem tausende Plätze leer geblieben, weil viele Fans noch auf dem Weg zur Spielstätte waren





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