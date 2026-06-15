WM 2026 Tag 5 Spanien startet gegen Kap Verde Schweden siegt klar Tunesien auseinander

Am fünften Spieltag der WM 2026 zeigt sich das volle Programm: Spanien gibt seinen Einstand, Schweden deklassiert Tunesien und die Elfenbeinküste besiegt Ecuador durch ein spätes Tor. Alle Ergebnisse und Entscheidungen des Tages im Überblick.

An Tag 5 der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko stehen mehrere spannende Begegnungen auf dem Programm. Im Fokus steht der erste Auftritt von Mitfavorit Spanien , der um 18 Uhr Schweizer Zeit in Atlanta auf den afrikanischen Underdog Kap Verde trifft.

Zuvor blickt die Fußballwelt auf das Duell zwischen Schweden und Tunesien im Estadio BBVA. Schweden, das mit der Hypothek eines sieglosen regulären Qualifikationsverlaufs reist, setzt seine Hoffnungen auf das Sturmduo Alexander Isak und Viktor Gyökeres. Tunesien marschierte zwar makellos durch die afrikanische Qualifikation, zeigte in den Testspielen aber Schwächen. Die Partie beginnt mit einer frühen Führung für Schweden durch Nau.ch-Ticker: Trainer Ayari bringt die Skandinavier bereits in der 7.

Minute in Führung. Isak stellt nach einer halben Stunde auf 2:0. Tunesien kann kurz vor der Pause durch Rekik verkürzen. Nach dem Seitenwechsel brechen die Nordafrikaner jedoch komplett auseinander.

Gyökeres (59. ), Svanberg (84. ) und Ayari (90+6. ) sorgen für den klaren Endstand.

Besonders das Tor von Svanberg ist bemerkenswert: Der Wolfsburg-Spieler wird eingewechselt und trifft mit seiner ersten Ballberührung wenige Sekunden später. Im zweiten Spiel des Tages in Philadelphia eröffnen die Elfenbeinküste und Ecuador die Gruppe E. Ecuador hatte zuvor zweimal die Latte getroffen, blieb aber ohne Torerfolg. In der 90. Minute erzielt Amad Diallo nach einem Durchbruch von Wilfried Singo über die rechte Seite das entscheidende 1:0 für die Elfenbeinküste.

Damit schließen die Ivorer in der Gruppe zu Deutschland auf, das Curaçao mit 7:1 besiegt hatte. Für die Elfenbeinküste ist es die vierte WM-Teilnahme nach 2006, 2010 und 2014 mit jeweils Vorrunden-Aus. Ecuador nimmt zum fünften Mal an einerWM teil. Schiedsrichter des Spiels ist Michael Oliver.

Abgerundet wird der Tag mit dem mit Spannung erwarteten ersten Spiel von Spanien gegen Kap Verde





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