WM 2026: Spanien startet, Belgien debütiert - Elfenbeinküste siegt in der Nachspielzeit

Am fünften Tag der WM 2026 gibt Spanien sein erstes Spiel gegen Kap Verde, während Belgien ins Turnier startet. Zuvor gewann die Elfenbeinküste durch ein Last-Minute-Tor gegen Ecuador und schließt in der Gruppe E zu Deutschland auf.

An Tag fünf der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada stehen weitere spannende Partien auf dem Programm. Im Fokus steht der erste Auftritt von Mitfavorit Spanien , der um 18 Uhr Schweizer Zeit in Atlanta gegen den Außenseiter Kap Verde antritt.

Auch Belgien startet heute in das Turnier. Mit dem narod.ch-Ticker verpasst man keine wichtigen Momente des Spieltages. Der Tag begann bereits mit einer dramatischen Begegnung in der Gruppe E: Die Elfenbeinküste besiegte Ecuador mit 1:0 durch ein Tor in der Nachspielzeit. Stürmer Amad Diallo traf in der 90.

Minute nach einem schnellen Vorstoß von Wilfried Singo über die rechte Flügelseite. Ecuador hatte zuvor zweimal den Pfosten getroffen, konnte die Führung jedoch nicht verhindern. Mit diesem Sieg schließt die Elfenbeinküste in der Gruppe punktgleich zu Deutschland auf, das zuvor Curaçao mit einem deutlichen 7:1 besiegt hatte. Das Spiel im Lincoln Financial Field in Philadelphia war das zweite der Gruppe E, in der auch die deutsche Nationalmannschaft und Curaçao vertreten sind.

Beide Mannschaften strebten einen Auftaktsieg an, um früh die Weichen für das Achtelfinale zu stellen. Für die Elfenbeinküste ist es die vierte WM-Teilnahme nach 2006, 2010 und 2014, bei denen jeweils das Aus in der Vorrunde folgte. Ecuador nimmt zum fünften Mal an einer WM teil. Die Leitung des Spiels lag in den Händen des englischen Schiedsrichters Michael Oliver





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