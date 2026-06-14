WM 2026: Schweiz verspielt Sieg gegen Katar in der Nachspielzeit

Die Schweizer Nationalmannschaft hat bei der WM 2026 einen sicher geglaubten Sieg gegen den Underdog Katar in der letzten Minute noch verspielt und steht damit bereits nach dem ersten Spiel unter Zugzwang. Die Analyse des Spiels und der Auswirkungen auf die Gruppenphase.

Die Schweizer Nationalmannschaft hat zum Auftakt der WM 2026 einen avisierten Sieg gegen den klaren Underdog Katar in der dramatischen Nachspielzeit noch verspielt und steht damit bereits früh im Turnier unter enormem Druck.

Über weite Strecken dominierte das Team von Trainer Murat Yakin das Geschehen auf dem Platz und kam zu einer Vielzahl von Gelegenheiten, doch das entscheidende Tor wollte einfach nicht fallen. Erst in der tiefen Nachspielzeit wurde die offensive Nachlässigkeit der Eidgenossen brutal bestraft, als Katar mit dem Schlusspfiff zum 1:1 ausgleichen konnte. Dieser späte Treffer wirft nicht nur die Schweizer zurück, sondern macht die Berechnungen für das Weiterkommen deutlich komplizierter, als ursprünglich erhofft. Für den anvisierten Einzug in die K.o.

-Phase war ein Dreier gegen den Wüstenstaat fest eingeplant, nun muss die Mannschaft bereits nach dem ersten Spiel den Taschenrechner zücken und hoffen, dass die kommenden Gegner punktemässig mithalten. Statistisch betrachtet war die Überlegenheit der Schweizer erdrückend. 26 Abschlüsse verbuchte die Nati während der 90 Minuten, darunter sieben Schüsse auf das katarische Tor. Doch die Effizienz ließ stark zu wünschen übrig.

Der einzige Treffer der Schweiz resultierte aus einer Standardsituation und wurde zudem vehement von den Kataren beanstandet, die eine Abseitsposition zu sehen glaubten. Ganz anders das Bild bei Katar: Die Mannschaft aus dem Nahen Osten agierte äußerst defensiv eingestellt und suchte ihr Heil in Kontern und gelegentlichen Fernschüssen. Ihre einzige nennenswerte Chance in der zweiten Minute vereitelte Schweizer Torhüter Gregor Kobel mit einer starken Parade und bewahrte sein Team so vor einem frühen Rückstand.

Über den gesamten Spielverlauf blieb Katar passiv, wartete geduldig auf den einen Moment und nutzte ihn eiskalt aus. Die späte Naturkatastrophe für die Schweiz ereignete sich nach einer Flanke von der rechten Außenbahn, die in der Nachspielzeit erneut in den katarischen Strafraum segelte. Bei der hereinkommenden Hereingabe war der sonst so sichere Kobel machtlos, als ein katarischer Spieler mit dem Kopf zustellte und den Ball im Tor unterbrachte.

Der anschließende Jubel auf Seiten der Asiaten war groß, feierten sie doch den ersten Punktgewinn in ihrer noch jungen WM-Geschichte überhaupt. Für die Schweiz dagegen brach eine Welt zusammen. Die vermeintlich einfache Aufgabe entpuppte sich als Nervenstrafprobe, und das Selbstvertrauen dürfte vor dem nächsten Spiel gegen den Favoriten aus Europa oder Südamerika auf dem tiefsten Punkt sein.

Die Ausgangslage in der Gruppe ist nach diesem überraschenden Ausgang denkbar schlecht, und ein frühes Aus nach der Vorrunde wird plötzlich wieder zu einer realistischen Möglichkeit. Beide verbleibenden Gruppengegner der Schweiz haben ihre Partien gegen Katar noch vor der Brust und werden - wohl nicht zu Unrecht - ihrerseits mit drei Zählern aus diesen Duellen rechnen. Das bedeutet, dass die Nati die direkten Vergleiche mit diesen Mannschaften gewinnen muss, um ohne fremde Hilfe das Achtelfinale zu erreichen.

Der späte Punktverlust wirkt sich damit doppelt und dreifach aus: Er kostet nicht nur zwei wertvolle Punkte in der eigenen Bilanz, sondern verschärft auch die Situation in der Tabelle, da die Konkurrenz voraussichtlich voll ausschöpfen wird. Die Schweiz muss nun zeigen, dass sie mental stark genug ist, um diesen Rückschlag zu verkraften und in den nächsten Spielen die nötige Kaltschnäuzigkeit im Abschluss zu finden. Das Druckpotential ist enorm, und jegliche weitere Nachlässigkeit könnte das vorzeitige Aus bedeuten





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WM 2026 Schweiz Nati Katar Nachspielzeit Gruppenphase Weiterkommen

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