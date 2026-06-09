WM 2026: Keine Altersrekorde erwartet - Messi und Ronaldo im Fokus

Bei der Fußball-WM 2026 werden voraussichtlich keine Altersrekorde gebrochen. Während Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ihre letzten Weltmeisterschaften bestreiten, bleiben die ältesten Schweizer WM-Teilnehmer unverändert.

An der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada werden voraussichtlich keine Altersrekord e fallen. Während die Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo weiterhin für Rekorde sorgen, sind ihre jeweiligen Nationalmannschaften darauf fokussiert, die Titeljäger zu stellen.

Lionel Messi, der bereits angekündigt hat, dass die WM 2026 seine letzte sein wird, wird mit 38 Jahren in den Reihen der argentinischen Mannschaft spielen. Er hat zuvor bereits den Rekord als ältester Torschütze in einem WM-Finale gehalten und könnte theoretisch im Sechzehntel-Final einen weiteren Meilenstein setzen, falls Argentinien nur Gruppen-Dritter wird - ein Szenario, das als äußerst sensationell gelten würde. Dies war bisher noch keinem Profi gelungen.

Dennoch wird es für einen neuen Altersrekord bei der Endrunde nicht reichen, da Messi in der Vergangenheit bereits Rekorde in anderen Kategorien aufgestellt hat. Cristiano Ronaldo, der mit 41 Jahren als Kapitän Portugals antritt, wird lediglich zum zweitältesten Feldspieler in der WM-Geschichte werden. Die Kamerun-Legende Roger Milla war bei seinem letzten WM-Einsatz 1994 bereits 42 Jahre alt. Ronaldo, der derzeit für Inter Miami in den USA spielt, hat sein Karriereende nach der WM 2026 in Aussicht gestellt.

Ein Engagement bis zur WM 2030, bei der er 45 Jahre alt wäre, gilt als unwahrscheinlich, aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Beide Spieler dominieren seit über einem Jahrzehnt den Weltfußball und werden auch bei dieser WM im Fokus stehen, jedoch weniger wegen ihres Alters als vielmehr wegen ihrer möglichen Titelchancen. Für die Schweizer Nationalmannschaft wird es ebenfalls keine Altersrekorde geben.

Der älteste Schweizer WM-Teilnehmer bleibt Georges Bregy, der beim 0:3 gegen Spanien 1994 bereits 36 Jahre, 5 Monate und 15 Tage alt war. Aktuelle Spieler wie Remo Freuler, der für die WM 2026 nominiert werden könnte, liegen noch mehr als zwei Jahre hinter diesem Rekord zurück. Ein junges Talent wie Johan Manzambi hingegen könnte sich unter den Top-Ten der jüngsten Schweizer WM-Spieler einreihen.

Die Schweizer Nati, die sich erneut für die Endrunde qualifizieren will, setzt auf eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, wobei der Fokus auf sportlichen Erfolgen liegt und nicht auf Altersrekorden. Das Turnier in Nordamerika verspricht somit spannende Begegnungen, ohne dass neue Rekorde in der Alterskategorie erwartet werden





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