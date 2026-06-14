WM 2026: Infantino gedenkt Brandopfer, Schiedsrichter-Entscheidung und Trikotänderungen

Während der Fussball-WM 2026 gibt es mehrere bemerkenswerte Entwicklungen: Fifa-Präsident Gianni Infantino erinnert an die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana. Der somalische Schiedsrichter Omar Artan erhält trotz verweigerter Einreise seine volle Vergütung. Die ägyptische Nationalmannschaft muss ihr Trikotdesign anpassen, und die englische Mannschaft kann gestohlene Ausrüstung zurückerhalten.

Die Fussball -Weltmeisterschaft 2026 wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA , Mexiko und Kanada ausgetragen. Während des Turniers gibt es zahlreiche Themen, die über das sportliche Geschehen hinausgehen.

Der Fifa-Präsident Gianni Infantino gedachte nach dem Spiel der Schweiz gegen Katar der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Er traf sich mit Stéphane Bise, dem Präsidenten des betroffenen FC Lutry, bei dem sieben Spieler ums Leben kamen. Infantino betonte, dass der Fussball Menschlichkeit lehre und man in Gedanken bei den Betroffenen sei. Der somalische Schiedsrichter Omar Artan wurde trotz gültigen Visums von den USA abgewiesen, soll aber nach dem Turnier seine volle Vergütung erhalten.

Die Uefa setzte ihn bereits für den Supercup im August ein. Die englische Nationalmannschaft erlitt einen Diebstahl von Trainingsausrüstung in Kansas City, konnte diese aber zurückerhalten. Die ägyptische Nationalmannschaft muss ihr Trikotdesign anpassen, da die Fifa nur Sterne für Weltmeistertitel erlaubt und goldfarbene Nummern als nicht ausreichend erkennbar beanstandete. Gianni Infantino nutzte das WM-Spiel der Schweiz gegen Katar, um mit einer besonderen Geste an die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana zu erinnern.

Er traf Stéphane Bise, den Präsidenten des vom Unglück besonders betroffenen FC Lutry. Bei dem Brand Anfang des Jahres starben sieben Spieler des Schweizer Amateurclubs, fünf weitere wurden verletzt. Insgesamt kamen 41 Menschen ums Leben. Infantino, der selbst aus dem Wallis stammt, schrieb, es sei wichtig, trotz der WM-Freude einen Moment innezuhalten und der Opfer zu gedenken.

Der Fifa-Boss betonte, dass der Fussball Menschlichkeit lehre und man in Gedanken bei den Familien und Angehörigen sei. Der somalische Schiedsrichter Omar Artan wurde trotz eines gültigen Visums von den USA abgewiesen. Als Grund nannten die Behörden Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation in Somalia. Trotz der verweigerten Einreise soll Artan nach Angaben der BBC seine volle Vergütung als WM-Referee erhalten.

Die Uefa hatte bereits auf die Abweisung reagiert und setzte Artan, der Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 ist, für das Supercup-Endspiel zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa am 12. August in Salzburg ein. Der genaue Betrag seiner Vergütung wird erst nach dem Turnier bekanntgegeben. Die englische Fussball-Nationalmannschaft wurde in den USA Opfer eines Diebstahls.

Beim Transport zum Training in Kansas City wurden Fahrzeuge aufgebrochen und unter anderem Bälle und Fussballschuhe gestohlen. Torwart Dean Henderson und Verteidiger Dan Burn bestätigten, dass die Ausrüstung später zurückgegeben wurde. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, und laut BBC wurden zwei Menschen festgenommen. Bürgermeister Quinton Lucas teilte mit, der Diebstahl habe sich während des Transports von Florida nach Kansas City ereignet.

England trainiert nun im Swope Soccer Village und bestreitet sein erstes WM-Spiel am Mittwoch gegen Kroatien. Die ägyptische Nationalmannschaft muss ihr Trikot für die Weltmeisterschaft anpassen. Der ägyptische Verband bestätigte, dass die sieben Sterne, die für die sieben Afrika-Cup-Titel stehen, auf dem WM-Trikot nicht erlaubt sind. Die Fifa erlaubt nur Sterne für Weltmeistertitel.

Zudem beanstandete die Fifa die ursprünglich goldfarbenen Rückennummern auf dem roten Heimtrikot als nicht ausreichend erkennbar. Daher werden weiße Ziffern verwendet. Der Verband betonte, dass die Maßnahmen rechtzeitig umgesetzt wurden und keine überraschende Entwicklung seien





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