WM 2026 in Nordamerika: Eine WM der Superlative

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird mit 104 Spielen an 16 Orten und einer Gesamtkapazität von rund einer Million Zuschauern die bisher grösste WM sein. Die grossen Distanzen zwischen den Stadien und die Rekordzahl an Spielen stellen Fans und Teams vor Herausforderungen, während die Arenen selbst architektonische Höhepunkte bieten.

Die FIFA Fussball -Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika wird als eine der aussergewöhnlichsten in der Geschichte des Turniers in Erinnerung bleiben. Mit 104 Spielen an 16 verschiedenen Spielorten - so viele wie nie zuvor - bietet die WM eine riesige Bühne für den Fussball .

Die Gesamtkapazitaet der Stadien betraegt rund eine Million Zuschauerplaetze. Doch die gewaltigen Dimensionen bringen auch Herausforderungen mit sich: Die Entfernungen zwischen den Spielorten sind enorm. Zwischen Vancouver und Miami liegen etwa 4500 Kilometer Luftlinie. Fans und Mannschaften muessen weite Reisen auf sich nehmen, um die Spiele zu verfolgen.

Die Stadien selbst sind architektonische Meisterwerke, die die Vielfalt des Kontinents widerspiegeln. Das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, das waehrend der WM den Namen Mexico-City-Stadium traegt, ist ein Ort voller Geschichte. Hier fanden das Jahrhundertspiel 1970 zwischen Italien und Westdeutschland, das WM-Finale 1986 zwischen Argentinien und Westdeutschland sowie Diego Maradonas 'Hand Gottes' statt. Nach Umbauten bietet das Stadion nun Platz fuer etwa 83.000 Zuschauer.

Es wird das Eroeffnungsspiel zwischen Mexiko und Suedafrika sowie zwei weitere Gruppenspiele und zwei K.o. -Partien ausrichten. Die Bauarbeiten im Herzen der Stadt haben jedoch zu Kritik gefuehrt, da Anwohner Gentrifizierung und steigende Mieten befuerchten. Ein weiteres Highlight ist das MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, das waehrend der WM New-York-New-Jersey-Stadium heisst.

Mit einer Kapazitaet von 82.500 Zuschauern belegt es im europaeischen Vergleich einen Spitzenplatz. Das Stadion, das normalerweise den New York Giants und New York Jets gehoert, wurde 2010 nach zwei Jahren Bauzeit eroeffnet und kostete rund 1,6 Milliarden Dollar. Der Parkplatz bietet Platz fuer 30.000 Autos. Das groesste Stadion des Turniers ist das Dallas Stadium in Arlington, Texas, mit 94.000 Plaetzen.

Es wird neun Spiele ausrichten, darunter einen Halbfinal. Das Stadion verfuegt ueber ein verschliessbares Dach, das an die Wetterbedingungen angepasst werden kann. Das kleinste Stadion ist das Toronto-Stadium (BMO Field) mit etwa 45.000 Sitzen, das fuer die WM um ueber 17.000 Plaetze erweitert wurde. Insgesamt finden dort sechs Spiele statt.

Das Vulkanstadion in Zapopan, Mexiko, ist architektonisch beeindruckend und wird von einer 20.000 Quadratmeter grossen Rasenflaeche umrundet. Es ist der einzige Spielort in Mexiko, in dem kein K.o. -Spiel stattfindet, und bekannt fuer seine Nachhaltigkeit: Regenwasser wird gesammelt und zur Bewaesserung genutzt. Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet ihre Vorrundenspiele an der Westkueste.

Das erste Spiel gegen Katar findet am 13. Juni in Santa Clara (San Francisco Bay Area) statt, das zweite gegen Bosnien-Herzegowina in Inglewood (Los Angeles) und das dritte gegen Kanada in Vancouver. Diese Stadien fassen zwischen 70.000 und 71.000 Zuschauer. Die Reise zwischen den Spielorten betraegt teils ueber 2000 Kilometer.

Insgesamt verspricht die WM 2026 ein Spektakel der Superlative zu werden, das Fussballfans aus aller Welt anzieht





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