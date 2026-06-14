Die Weltmeisterschaft 2026 hat mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase begonnen. Titelmitfavorit Brasilien kam im Auftaktspiel der Gruppe C nicht über ein 1:1 gegen Marokko hinaus, während Schottland als klarer Favorit auf Haiti traf.

An der Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, beginnt am Sonntag die entscheidende Phase des Turniers. Mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase starten mehrere favorisierte Mannschaften wie Brasilien , Deutschland und die Niederlande in das Turnier.

Im ersten Spiel der Gruppe C traf der Mitfavorit Brasilien auf Marokko und kam nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Für Marokko stellt der Punktgewinn gegen den fünfmaligen Weltmeister eine beachtliche Leistung dar. Nach zwanzig Minuten brachte Ismael Saibari Marokko mit einem sehenswerten Treffer in Führung, als er den Ball über den brasilianischen Torhüter Alisson hob. Superstar Vinicius Junior glich für Brasilien nach etwa einer halben Stunde aus.

Anschließend scheiterte die Seleção jedoch immer wieder an der gut organisierten marokkanischen Defensive und konnte keine weiteren Chancen verwerten. Das zweite Spiel der Gruppe C bestritten Haiti und Schottland um 03:00 Uhr Schweizer Zeit. Schottland gilt als klarer Favorit gegen den fußballerisch unterlegenen Gegner aus Haiti und könnte nach einem Sieg vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen. Marokko demonstrierte gegen den Rekordweltmeister eine starke defensive Leistung und nutzte die wenigen Offensivmöglichkeiten effizient.

Brahim Diaz leitete den Führungstreffer mit einem präzisen Pass auf Saibari ein. In der Schweizer Zeitrechnung ist es bereits Tag 4 der WM, während in den Gastgeberländern noch Tag 3 ansteht. Brasilien zählt zu den absoluten Titelkandidaten, doch Marokko, Weltranglisten- siebter, präsentierte sich als mutige und taktisch disziplinierte Mannschaft, die dem Favoriten durchaus Paroli bieten konnte. Die Begegnung zeigte, dass in dieser WM bereits von Beginn an mit Überraschungen zu rechnen ist.

Die weiteren Favoriten wie Deutschland und die Niederlande starten zu einem späteren Zeitpunkt in das Turnier. Die Vorrunde verspricht zahlreiche spannende Begegnungen und mögliche Wendungen. Marokkos Leistung wird als historisch eingestuft, da es erstmals einem südamerikanischen Topteam in einer Weltmeisterschaft so lange Stand halten konnte. Für Brasilien bleibt die Erwartungshaltung hoch, dennoch muss die Mannschaft nach diesem Unentschieden ihre Spielidee überdenken.

In der Gruppe C könnten alle drei folgenden Spiele der anderen Mannschaften über den weiteren Turnierverlauf entscheiden. Die WM 2026, die erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen wird, bietet von Beginn an ein hohes Maß an Wettbewerbsdichte. Auch kleinere Nationen nutzen die Gelegenheit, sich auf globaler Bühne zu präsentieren. Die球迷-Fans weltweit verfolgen die Spiele mit großem Interesse.

Insgesamt war das Eröffnungsspiel der Gruppe C ein vielversprechender Auftakt für eineconsidered Weltmeisterschaft mit vielen Höhepunkten





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