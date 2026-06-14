WM 2026: Auftakt mit Überraschungen und emotionalen Momenten

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist gestartet. Brasilien und Marokko trennen sich unentschieden, Deutschland startet gegen Curacao, und Infantino gedenkt der Opfer von Crans-Montana.

Am Sonntag begann die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada mit den ersten Gruppenspielen. Gleich am ersten Tag zeigten sich einige Favoriten angreifbar.

Brasilien, der Rekordweltmeister, kam gegen Marokko nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Marokko, das bei der letzten WM in Katar für Furore sorgte, ging durch Ismael Saibari in der 20. Minute in Führung. Der Mittelfeldspieler hob den Ball sehenswert über Brasiliens Torhüter Alisson ins Netz.

Vinicius Junior glich für die Seleçao nach einer halben Stunde aus, doch trotz drückender Überlegenheit in der zweiten Halbzeit gelang Brasilien kein weiterer Treffer. Marokko feierte den Punktgewinn gegen den Turniermitfavoriten wie einen Sieg. Mit diesem Ergebnis bleibt Gruppe C offen, in der auch Haiti und Schottland spielen. Die Brasilianer zeigten sich frustriert, während Marokko Selbstvertrauen tankte.

Auch Deutschland startete in sein erstes WM-Spiel gegen den Außenseiter Curacao. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ging von Beginn an aggressiv zu Werke, doch Curacao zeigte sich keineswegs eingeschüchtert. Die Gäste schalteten immer wieder schnell um und kamen zu eigenen Offensivaktionen, auch wenn sie nicht bis in den Strafraum vordrangen. Dennoch war Deutschland klar favorisiert und hatte den höchsten Sieg des Turniers (bisher 4:1 von USA gegen Paraguay) im Visier.

Die deutsche Elf, die mit einer offensiven Formation antrat, erspielte sich zahlreiche Chancen, ließ aber zunächst die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Die Fans hofften auf einen erfolgreichen WM-Auftakt, nachdem die letzten Turniere enttäuschend verliefen. Parallel dazu fand das Spiel zwischen der Schweiz und Katar statt, das 1:1 endete. FIFA-Präsident Gianni Infantino, der aus dem Wallis stammt, nutzte die Gelegenheit, um an die Brandkatastrophe von Crans-Montana zu erinnern.

Er hatte den Präsidenten des besonders betroffenen FC Lutry in die USA eingeladen. Der FC Lutry hatte bei dem Unglück in der Neujahrsnacht sieben junge Spieler verloren. Infantino betonte die Bedeutung, inmitten der Feierlichkeiten der inklusivsten WM aller Zeiten innezuhalten und der Opfer zu gedenken. Die Einladung sei für den Verein von großer Bedeutung gewesen, schrieb Infantino auf Social Media.

In weiteren Spielen des Tages traf Portugal auf die DR Kongo. Der 41-jährige Cristiano Ronaldo, der sich in Florida auf die Gruppenphase vorbereitete, bewies einmal mehr seine Topform. Portugal gilt als einer der Titelanwärter und startete mit einer souveränen Leistung. Die weiteren Gruppen-Gegner sind Usbekistan und Kolumbien.

Im Spiel Türkei gegen Australien dominierte die Türkei das Geschehen, strahlte aber zu wenig Torgefahr aus. Australien hingegen nutzte seine Chancen eiskalt: Der eingewechselte Metcalfe traf aus 20 Metern zum 2:0, nachdem Irankunda bereits früh getroffen hatte. Die Überraschung war greifbar, und Australien brachte den Vorsprung über die Zeit. Die Türkei war bemüht, aber die Defensive der Socceroos hielt dicht.

In einem weiteren Spiel setzte sich Schottland gegen Haiti mit 1:0 durch. John McGinn erzielte in der 28. Minute das entscheidende Tor und wurde damit zum ältesten schottischen WM-Torschützen. Haiti zeigte Kampfgeist, aber es fehlte an individueller Qualität im Angriff.

Schottland feierte sein erstes WM-Spiel seit 1998, Haiti seit 1974. Die WM 2026 verspricht also Spannung und berührende Momente abseits des Platzes. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob sich die Favoriten stabilisieren oder weitere Überraschungen folgen





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