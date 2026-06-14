Wittenbacher Stimmbevölkerung lehnt Initiative 'Schulentwicklung für unsere Kinder' ab

Die Wittenbacher Stimmbevölkerung hat die Initiative 'Schulentwicklung für unsere Kinder' knapp abgelehnt. Die Initiative verlangte, dass in der Primarschule ausschließlich in Jahrgangsklassen oder Doppelklassen unterrichtet wird. Pilotversuche sollten möglich bleiben.

Die Wittenbach er Stimmbevölkerung hat die Initiative ' Schulentwicklung für unsere Kinder' knapp abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei 48,7 Prozent. Die Initiative verlangte, dass in der Primarschule ausschließlich in Jahrgangsklassen oder Doppelklassen unterrichtet wird.

Pilotversuche sollten möglich bleiben. Die Initiative entstand, weil der Gemeinderat stufenweise Mehrjahrgangsklassen einführen wollte. Darauf reagierten Eltern verunsichert. Der Gemeinderat teilte im Februar mit, altersdurchmischtes Lernen sei vom Tisch.

Damit war das Ziel der Initiative bereits erreicht. Nach der langen Diskussion über Mehrjahrgangsklassen und Zuständigkeiten ist Gemeindepräsident Peter Bruhin froh, dass nun ein Ergebnis vorliegt.

'Damit sind die Leitplanken gesetzt, wie es weitergeht', sagte er. Es sei zwar ein knappes Nein, aber es stärke die Meinung des Gemeinderats: Pädagogik und eine zukunftsgerichtete Schulentwicklung gehören in die Hände von Fachpersonen. Gemeindepräsident Bruhin interpretiert das knappe Abstimmungsergebnis nicht als Misstrauen. Ein Teil der Bevölkerung habe in Bezug auf Bildung mehr Mitsprache verlangt, der größere Teil aber befunden, dass diese Kompetenzen beim Gemeinderat verbleiben.

Der Gemeinderat zieht Konsequenzen aus der Abstimmung und den Diskussionen im Vorfeld. Er werde die Kommunikation verstärken, sagte Bruhin.

'Das ist mir wichtig. ' Beispielsweise werde die Gemeinde künftig vermehrt im Gemeindeblatt und über Kommunikationsmittel der Primarschule über Schulentwicklung und Bildungsthemen informieren. Auch den Austausch mit den Eltern wolle der Gemeinderat verstärken.

'Schulentwicklung findet eigentlich laufend statt', sagte Bruhin. 'Zum Beispiel in der Unterrichtsgestaltung, in der Förderung der Kinder oder in der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen. Es waren auch immer alle dafür, dass sich Schule weiterentwickelt.

' Umstritten war einzig das altersdurchmischte Lernen. Die Schule Wittenbach wird sich also weiterentwickeln. Die Vision 'Zukunftsbild Primarschule Wittenbach' bildet die Leitplanken dazu. Wittenbach soll auf altersdurchmischtes Lernen verzichten: So lautete das wichtigste Ziel des Initiativkomitees, bestehend aus Vertretern der FDP, SVP und der Eltern-IG 'Für'd Zuekunft vo üsne Chind'.

Das Ziel war schon vor der Abstimmung erreicht. Im Februar teilte der Gemeinderat mit, AdL sei vom Tisch. Zu groß der politische Widerstand.

'Die Initiative hat so eigentlich schon gewonnen', sagte Rolf Jermann, Präsident des Initiativkomitees. Wegen des Unterschieds von 55 Stimmen sprach Jermann von einem Zufallsresultat.

'Es hätte genauso gut in ein Ja kippen können. ' Dieses knappe Resultat müsse der Gemeinderat ernst nehmen. Dass der Gemeinderat die Kommunikation verbessern möchte, begrüßte Jermann nicht nur, er erwartete es.

'Das war eines unserer obersten Ziele der Initiative. So wie bisher kann es einfach nicht weitergehen.

' Jermann hatte die Stellungnahme des Gemeinderats gelesen. Sie klinge, als ob der Gemeinderat bezüglich Schulentwicklung einfach wieder zur Tagesordnung übergehe.

'Das finde ich enttäuschend. ' Laut Jermann sollte der Gemeinderat die Strukturen so ändern, dass die Bevölkerung die Schulentwicklung wieder stärker beeinflussen kann. Jermann war vor der Bildung der Einheitsgemeinde selbst Schulpräsident.

'Über die halbjährliche Bürgerversammlung hatten wir einen direkten Zugang zur Bevölkerung. Mit der Einheitsgemeinde ging dieser Kontakt verloren.

' Vor der Abstimmung äußerte Jermann Bedenken, der Gemeinderat könnte bei einem Nein zur Initiative wieder AdL ins Spiel bringen. Vorerst sei die Arbeit des Initiativkomitees erledigt, sagte Jermann dazu am Sonntag. Am Sonntagabend wird das Komitee noch einmal zusammenkommen, danach löst es sich auf. Das Ziel der Initiative 'Schulentwicklung für unsere Kinder' war schon vor der Abstimmung erreicht: Wittenbach führt keine Mehrjahrgangsklassen ein.

Trotzdem sagten 49 Prozent der Stimmenden Ja zum Volksbegehren. Am 14. Juni stimmt Wittenbach über die Volksinitiative 'Schulentwicklung für unsere Kinder' ab. Auf Primarstufe soll ausschließlich in Jahrgangs- oder Doppelklassen unterrichtet werden - vorbehalten bleiben Pilotversuche.

Die Gemeinde lehnt die Initiative ab, die Parteien sind geteilter Meinung. Am Informationsanlass zur Initiative 'Schulentwicklung für unsere Kinder' in Wittenbach konfrontierte das Initiativkomitee den Gemeinderat mit Vorwürfen. Der Abend zeigte, dass das Thema Schulentwicklung nicht emotionslos diskutiert werden kann





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