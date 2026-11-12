Witkoff und Kushner treffen Putin in Moskau zur Ukraine-Diplomatie

US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner suchen in Moskau das Gespräch mit Wladimir Putin. Ziel ist die Erweiterung der Friedensverhandlungen um europäische Partner wie die EU und Nato.

Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner sind heute in Moskau eingetroffen, um mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin über den fortwährenden Ukraine-Krieg zu verhandeln. Bei ihrer Ankunft wurde das amerikanische Diplomaten-Team vom russischen Sonderbeauftragten Kirill Dmitrijew empfangen. Das Treffen findet im Rahmen intensiver Pendeldiplomatie statt, die darauf abzielt, die jüngsten Gespräche zwischen Moskau, Kiew und Washington in ein breiteres Format zu überführen.

Erweitertes Verhandlungsformat mit europäischer Beteiligung

Das primäre Ziel der heutigen Besprechungen ist es, die bestehenden Dreiergespräche zwischen den USA, Russland und der Ukraine in ein multilaterales Format zu transformieren. Jared Kushner betonte nach den früheren Verhandlungen in Abu Dhabi, dass die Europäische Union und die Nato integraler Bestandteil jeglicher Verhandlungen über ein Kriegsende sein müssen. Die US-Delegation möchte Putin über die jüngsten Ergebnisse der Dreiergespräche informieren und dessen Zustimmung zur Einbindung europäischer Akteure erreichen. Moskau hat sich einer solchen Beteiligung bislang widersetzt, wobei Kushner zugeben musste, dass die russische Seite bei der Frage der europäischen Mitwirkung eigene Wünsche und Ängste hegt.

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Einigkeit in Abu Dhabi und russische Drohnenangriffe

Bei den Gesprächen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate waren Moskau und Kiew als einzige Parteien direkt beteiligt, während europäische Vertreter zwar anwesend, aber von den direkten Verhandlungen ausgeschlossen waren. Als einziges konkretes Ergebnis wurde ein weiterer Gefangenenaustausch vereinbart. Parallel dazu verschärfen sich die militärischen Auseinandersetzungen vor Ort. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Tschornomorsk in der Nähe von Odessa wurden nach Angaben der Behörden mindestens vier Menschen getötet und mehrere weitere verletzt. Der Gouverneur des Gebiets Odessa, Oleh Kiper, bestätigte auf Telegram, dass eine Drohne einen Markt im Stadtzentrum traf. Die Hafenstadt bleibt ein häufiges Ziel, da Moskau den Schiffsverkehr blockiert und unterstellt, ukrainische Exporte dienten der Armee.

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Nato-Reaktion und Druck auf Russland

Nato-Generalsekretär Mark Rutte bewertete die Fortschritte in Abu Dhabi als klares Zeichen der Geschlossenheit zwischen den USA, Europa und der Ukraine. In einer Aussage aus Oslo betonte Rutte, dass die drei Partner völlig auf einer Linie liegen und geschlossen auftreten. Er legte den Fokus nun auf die Verantwortung Moskaus und forderte Russland auf, Kompromissbereitschaft zu zeigen. Die Haltung des US-Sondergesandten Steve Witkoff, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, spiegelt diese Linie wider. Er erklärte deutlich, dass die Europäer unbedingt an den Verhandlungstisch geholt werden müssen, um eine nachhaltige Lösung für den Konflikt zu erreichen, der nunmehr seit mehr als acht Monaten unter US-Vermittlung diskutiert wird.

Besprechungen in Dublin und Sicherheitsfragen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet weitere Updates von den US-Unterhandlern. Witkoff und Kushner planen, Selenskyj noch am Donnerstag in Dublin persönlich über den Stand der Gespräche mit Putin zu unterrichten. In der irischen Hauptstadt trifft sich eine große Delegation für das neunte Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG). Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern kommen zusammen, um nicht nur die Kriegsbemühungen zu koordinieren, sondern auch unter dem Motto Europa - stark, sicher und vernetzt Themen wie Wirtschaftswettbewerbsfähigkeit zu erörtern. Frankreich hat auf dieser Ebene die Ausarbeitung einer Erklärung zu den Grundprinzipien europäischer Sicherheit initiiert, die das eigene Sicherheitsengagement der Kontinentalmächte stärken soll.