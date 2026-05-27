Wisent-Projekt im Thal: Nächste Phase "Halbfreiheit" wird vorbereitet

Das Projekt "Wisent im Thal" plant die Rückkehr des Wisents ins Schweizer Jura. Nach der Gehegephase mit einer Testherde wird die nächste Phase "Halbfreiheit" vorbereitet. Trotz Absagen von zwei Gemeinden steht weiterhin eine Fläche von 6,4 km² zur Verfügung. Der Verein verstärkt das Team und arbeitet an einem Schlussbericht.

Das Projekt " Wisent im Thal" verfolgt das Ziel, den Wisent , der im Mittelalter in der Schweiz ausgerottet wurde, als Wildtier im Jura wieder anzusiedeln. Nach einer Konzept- und Abklärungsphase läuft seit 2022 eine Gehegephase mit einer Testherde, in der das Verhalten der Tiere und deren ökologische Auswirkungen wissenschaftlich untersucht werden.

Der Verein teilt mit, dass aktuell die nächste Phase "Halbfreiheit" vorbereitet wird. Nach vertieften Abklärungen steht dank der Zusagen der Bürgergemeinde Solothurn sowie von Benjamin und Theres Brunner weiterhin ein zusammenhängendes Gebiet von rund 6,4 Quadratkilometern zur Verfügung. Das Ziel ist, das entsprechendes Gesuch im Laufe des Sommers bei der zuständigen Behörde einzureichen. Der Verein bedauert die Entscheidung der Bürgergemeinde Welschenrohr und der Gemeinde Herbetswil, ihre Flächen derzeit nicht für die nächste Projektphase bereitzustellen, respektiert diese jedoch.

Das Vorhaben selbst wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das Wohlwollen und das Interesse an den Tieren und dem Projekt seien in der Bevölkerung breit verankert. Der Verein nimmt die bestehenden Fragen und Vorbehalte, die in den beiden Räten zur Ablehnung geführt haben, jedoch ernst und möchte den Dialog mit der Bevölkerung künftig intensivieren. Um die anstehenden Aufgaben in den Bereichen Betreuung, Monitoring, Kommunikation und Vorbereitung der nächsten Projektphase zu bewältigen, hat der Verein das Projektteam personell verstärkt.

Mit Matthias Muff wurde ein Wisent-Guide der ersten Stunde als Mitarbeiter gewonnen. Er absolviert derzeit an der HAFL in Zollikofen seinen Bachelor in Umwelt- und Ressourcenmanagement mit der Vertiefung nachhaltige Land- und Wassernutzung. Der Verein erarbeitet derzeit einen Schlussbericht zur bisherigen Gehegephase, der auf den durchgeführten wissenschaftlichen Untersuchungen basiert. Dieser soll die bisherigen Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Projekt zusammenfassen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Veröffentlichung ist für den Sommer vorgesehen. Das Testgelände gehört der Bürgergemeinde Solothurn sowie den Landwirten und Wisent-Rangern Benjamin und Theres Brunner. Für die Dauer des Versuchs ist es eingezäunt. Während der Projektzeit wird es weiterhin land- und forstwirtschaftlich genutzt und die Öffentlichkeit hat weiterhin Zugang





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