Wisent-Projekt im Solothurner Jura: Halbfreie Auswilderung ab 2027 trotz Rückschlägen

Der Verein Wisent Thal hält an seinen Plänen fest, die Wisente im Solothurner Jura ab 2027 in die Halbfreiheit zu entlassen, obwohl zwei Gemeinden Land verweigert haben. Das Gebiet wird sich auf 6,4 Quadratkilometer reduzieren. Der Verein betont das anhaltende Wohlwollen der Bevölkerung und will den Dialog verstärken.

Der Verein Wisent Thal hält unbeirrt an seinem ehrgeizigen Vorhaben fest, die ausgestorben geglaubten Wisente im Solothurner Jura wieder anzusiedeln. Trotz Rückschlägen durch zwei abgelehnte Landnutzungsanträge soll die halbfreie Auswilderung der Tiere ab 2027 beginnen.

Dies gab der Verein in einer Medienmitteilung vom Mittwoch bekannt. Die Wisente, die seit 2022 in einem rund 100 Hektar grossen Gehege leben, sollen schrittweise an ein Leben in der Freiheit gewöhnt werden. Die Absagen von der Bürgergemeinde Welschenrohr und der Gemeinde Herbetswil zwingen den Verein jedoch zu einer Verkleinerung des ursprünglich geplanten Auswilderungsgebiets von 12 auf 6,4 Quadratkilometer. Dennoch zeigen sich die Verantwortlichen zuversichtlich, dass das Projekt gelingen wird.

Die Bewilligung für die nächste Phase soll im Sommer 2024 bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. Die Bürgerbefragung und Gespräche an der Gewerbeausstellung Anfang Mai hätten ein breites Wohlwollen in der Bevölkerung offenbart, betont der Verein. Viele Menschen im Thal und darüber hinaus unterstützen das Vorhaben und sehen in den mächtigen Tieren eine Bereicherung für die Region. Gleichzeitig nimmt der Verein die Kritik und Vorbehalte ernst, die zu den Absagen geführt haben.

Sorgen um mögliche Schäden in der Land- und Forstwirtschaft oder um die Sicherheit von Wanderern werden in intensiven Dialogen thematisiert. Der Verein plant, die Kommunikation mit der lokalen Bevölkerung künftig noch weiter zu verstärken, um Missverständnisse auszuräumen und Vertrauen zu schaffen. Das Wisent-Projekt ist ein wissenschaftlich begleiteter Versuch, der untersuchen soll, ob der Wisent, der im Mittelalter in der Region ausgerottet wurde, heute als Wildtier im Jura überleben kann.

Die Tiere werden in einem eingezäunten, aber grosszügigen Areal gehalten, das weiterhin land- und forstwirtschaftlich genutzt wird. Besucher haben jederzeit die Möglichkeit, die Tiere zu beobachten und mehr über die Wiederansiedlung zu erfahren. Der Verein Wisent Thal ist überzeugt, dass mit der Halbfreiheit ab 2027 ein wichtiger Schritt in Richtung einer vollständigen Wiederansiedlung gelungen ist. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die Wisente tatsächlich in der Lage sind, ohne menschliche Eingriffe im Jura zu leben.

Das Projekt ist nicht nur für den Artenschutz von Bedeutung, sondern auch für die ökologische Vielfalt der Region





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