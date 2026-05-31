Die Wirtschaftsweisen empfehlen eine stärkere Prävention im Ernährungsbereich, um die Kosten des deutschen Gesundheitssystems langfristig unter Kontrolle zu bringen. Dazu sollen Lenkungssteuern auf Alkohol und stark zuckerhaltige Lebensmittel eingeführt werden, sowie Werbebeschränkungen bei bestimmten Produkten.

Die Wirtschaftsweisen empfehlen eine stärker auf Prävention ausgerichtete Ernährung spolitik, um die Kosten des deutschen Gesundheitssystem s langfristig unter Kontrolle zu bringen. Dazu sollen Lenkungssteuern auf Alkohol und stark zuckerhaltige Lebensmittel eingeführt werden, sowie Werbebeschränkungen bei bestimmten Produkten.

Der Iran-Krieg und steigende Energiepreise haben die wirtschaftliche Lage zusätzlich verschärft. Hinzu kommt der demografische Wandel, der zu einem sinkenden Arbeitsvolumen bei gleichzeitig steigenden Ausgaben in den Sozialversicherungen führt. Deutschland verfügt im internationalen Vergleich über eines der teuersten Gesundheitssysteme, und gesundheitsschädliche Verhaltensweisen wie Alkohol- und Tabakkonsum, Bewegungsmangel sowie unausgewogene Ernährung sind Kostentreiber. Insbesondere bei Präventionsmaßnahmen im Ernährungsbereich schneide Deutschland im internationalen Vergleich schlecht ab.

Reine Informationsangebote reichen nicht aus, Instrumente wie der Nutri-Score oder verbindliche Standards für gesunde Ernährung in Kitas und Schulen sollen weiterhin nicht verpflichtend umgesetzt werden. Der Bund will die Werbung für ungesunde Produkte von Kindern fern halten und Instrumente wie Werbeverbote und Marketingregeln sowie verbindliche Standards für gesunde Ernährung in Kitas und Schulen einführen.

Der Staat kann in der Verhaltensprävention gezielt die Lenkungswirkung von Preissignalen nutzen, indem er Steuern oder Mindestpreise auf Produkte wie Tabak, Alkohol und stark zuckerhaltige Lebensmittel einführt





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Wirtschaftsweisen Prävention Ernährung Gesundheitssystem Lenkungssteuern

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