Wirtschaftskammer Baselland: Viele Initiativen auf dem Prüfstand – Rechtsgültigkeit oft fraglich

Die Baselbieter Wirtschaftskammer hat mit 16 Volksinitiativen eine massive politische Offensive gestartet, um die Wirtschaft im Kanton zu stärken. Doch viele dieser Vorstösse stehen nun vor erheblichen rechtlichen Hürden. Sowohl der Regierungsrat als auch die landrätliche Justiz- und Sicherheitskommission haben bereits mehrere Initiativen für teilweise oder gänzlich ungültig erklärt. Die Entscheidung, ob und welche Initiativen es letztlich vor das Volk schaffen, bleibt ungewiss.

Die Wirtschaftskammer Baselland hat mit einem ambitionierten Plan von insgesamt 16 Volksinitiativen versucht, die Politik im Kanton voranzutreiben und die Wirtschaft zu stärken. Dieses umfangreiche Paket an Vorstössen, das im vergangenen Juli eingereicht wurde, steht nun jedoch unter intensiver rechtlicher Prüfung. Nach und nach wird über die Zulassung der einzelnen Initiativen zur Abstimmung entschieden, und das bisherige Ergebnis ist ernüchternd: Viele der eingereichten Ideen haben auf dem juristischen Prüfstand erhebliche Schwierigkeiten und werden mehrheitlich für rechtswidrig erklärt.

Die Rechtsgültigkeit der einzelnen Volksinitiativen wird in regelmässigen Abständen von den zuständigen Gremien bewertet. Die Tendenzen sind klar: Zahlreiche Initiativen fallen durch. Ein prominentes Beispiel ist die Initiative zur Bürokratie-Entlastung von KMU. Nachdem bereits der Regierungsrat beantragte, diese Initiative für teilweise ungültig zu erklären, hat sich nun auch die landrätliche Justiz- und Sicherheitskommission dieser Meinung angeschlossen. Laut dem kürzlich veröffentlichten Kommissionsbericht verstösst die Initiative gegen die Verfassung, da sie als Eingriff in die Kompetenzordnung gewertet wird. Die Kommission empfiehlt dem Landrat einstimmig bei einer Enthaltung, entsprechend zu entscheiden.

Bereits vor etwa einem Monat hatte der Landrat eine andere Initiative der Wirtschaftskammer für rechtlich ungültig erklärt: die Initiative «Volle steuerliche Anrechnung der Kosten für die Kinderbetreuung». Diese forderte, dass Eltern sämtliche Ausgaben für die externe Kinderbetreuung von den Steuern abziehen können. Gegen diesen Entscheid hat die Wirtschaftskammer Beschwerde beim Kantonsgericht eingelegt, da sie die Entscheidung des Parlaments nicht akzeptiert.

Die Meinungen der politischen Gremien gehen bei der Initiative «Mehr arbeiten muss sich lohnen – Erhöhung des steuerlichen Doppelverdienerabzugs» auseinander. Während die Regierung die Initiative für rechtlich ungültig erklären lassen möchte, hat die Justiz- und Sicherheitskommission des Landrats knapp anders entschieden. Mit einer knappen Mehrheit von 7 zu 6 Stimmen empfiehlt die Kommission dem Landrat, die Initiative für gültig zu erklären. Diese Initiative zielt darauf ab, den steuerlichen Doppelverdienerabzug für Ehepaare abhängig vom jeweiligen Arbeitspensum zu erhöhen. Der Rechtsdienst von Landrat und Regierungsrat argumentiert, dass die vorgeschlagene Regelung dem Grundsatz der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit widerspreche. Diese Argumentation konnte die Justiz- und Sicherheitskommission jedoch nicht vollständig überzeugen. Eine knappe Mehrheit taxiert die Initiative nicht als offensichtlich rechtswidrig. Im Bericht der Kommission heisst es dazu: Wenn Zweifel an der Rechtswidrigkeit bestünden und Rechtsfachleute unterschiedliche Positionen verträten, solle die Volksinitiative dem Volk vorgelegt werden.

Die Einschätzung des Landrats zu dieser und der Initiative zur Bürokratie-Entlastung von KMU wird am kommenden Donnerstag in einer Sitzung erfolgen, wo beide auf der Traktandenliste stehen. Doch die Arbeit der Justiz- und Sicherheitskommission ist noch lange nicht getan. Bereits wartet die nächste Initiative der Wirtschaftskammer auf Prüfung: «Universität Basel besser an die Nachfrage am Arbeitsmarkt ausrichten». Hier hat der Regierungsrat die Initiative zwar als rechtsgültig eingestuft, empfiehlt sie jedoch dem Stimmvolk ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Ähnlich erging es zwei weiteren Initiativen bereits im März, bei denen die Regierung ebenfalls zur Ablehnung riet.

Die grosse Offensive der Baselbieter Wirtschaftskammer mit 16 Initiativen auf einmal scheint nach einem halben Jahr an Fahrt zu verlieren, da viele Vorstösse auf rechtliche Hürden stossen. Die Frage bleibt, wie viele dieser Initiativen tatsächlich das Potenzial haben, vom Volk entschieden zu werden.





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