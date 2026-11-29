Die Stadtpolizei Winterthur führte an diesem Wochenende strenge Kontrollen durch. Zwei Fahrer wurden wegen vereister Scheiben angezeigt, weitere wegen Alkoholeinflusses.

Die Stadtpolizei Winterthur hat am vergangenen Wochenende den Verkehr in Winterthur intensiv überwacht und dabei mehrere Verstöße geahndet. Im Zentrum der Kontrollen standen dabei verkehrstechnische Missstände sowie die Sicherheit im Straßenraum. Durch gezielte Maßnahmen sollten gefährliche Situationen frühzeitig erkannt und entschärft werden.

Gleich zu Beginn des Wochenendes kam es in Winterthur am Samstagmorgen um 7.30 Uhr zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos, bei der Sachschaden entstand. Am Sonntagmittag um 13 Uhr krachte es erneut: Bei einem Zusammenstoss zweier Fahrzeuge wurde eine Person leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, heisst es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Winterthur.

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Strikte Kontrollen bei gefährlichen Bedingungen

In der Nacht auf Sonntag hielten die Beamten der Stadtpolizei kurz nach Mitternacht zwei Autofahrer mit vereisten Scheiben an. Wegen der eingeschränkten Sicht werden beide wegen des Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs angezeigt.

Daneben zog die Polizei mehrere Lenker aus dem Verkehr. Am Samstagabend gegen 20 Uhr wurde ein 62-Jähriger wegen Verdachts auf Fahrunfähigkeit gestoppt. Am Sonntagnachmittag kam es zum nächsten Ausweisentzug: Nach Meldungen über eine gefährliche Fahrweise mit Beinahe-Unfällen kontrollierte die Polizei einen 44-jährigen Fahrer.

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Dieser stand unter Alkoholeinfluss. Beide mussten den Führerausweis abgeben. Die Maßnahmen dienten der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und sollten abschreckend wirken.

Reaktion der Stadtbehörden auf Witterung

Die Stadtpolizei Winterthur betont die Wichtigkeit vorschriftsgemäßer Fahrweise bei winterlichen Bedingungen. Vereiste Scheiben gefährden die Übersicht und können zu schweren Unfällen führen.

Die Anzeige wegen des Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs ist ein ernstzunehmender Schritt. Fahrer sind verpflichtet, vor Fahrtantritt für volle Sichtverhältnisse zu sorgen.

Die genannten Zahlen und Zeiten unterstreichen die Dringlichkeit der Kontrollen. Sie zeigen, dass selbst bei scheinbar harmlosen Wetterverhältnissen hohe Risiken bestehen.

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Ausblick und zukünftige Verkehrssicherheitsmaßnahmen

Die Stadtpolizei Winterthur wird ihre Kontrollen in den kommenden Wochen fortsetzen. Besonders bei sinkenden Temperaturen und möglichen Eisglättephasen ist erhöhte Wachsamkeit gefragt.

Fahrer werden gebeten, ihr Verhalten anzupassen und rechtzeitig die Scheiben zu enteisern. Die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung ist entscheidend für die Verkehrssicherheit.

Weitere Informationen zu den Vorfällen und den rechtlichen Konsequenzen können direkt bei der Stadtpolizei Winterthur angefragt werden. Die Behörden stehen für Rückfragen zur Verfügung.