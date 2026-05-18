Winterthurer Beizen: Nach 23 Uhr WM-Spiele zeigen, aber nur an Wochenenden und Schweizer Spielen

The Winterthurer Beizen in Germany have been granted the right to broadcast World Cup matches until 23 hours, but only on weekends and during Swiss games. The kick-off time must be before 23 hours.

Winterthurer Beizen dürfen WM-Spiele auch nach 23 Uhr zeigen Gemeinsames Fussballschauen ist in und vor den Winterthurer Beizen während der WM auch nach 23 Uhr möglich - aber nur an Wochenenden und bei Schweizer Spielen.

Der Stadtrat hat für Wochenenden und die Schweizer Spiele Ausnahmen bewilligt. Der Anpfiff muss aber bis 23 Uhr erfolgen. Der Stadtrat trage mit dem Entscheid dem Wunsch breiter Teile der Bevölkerung Rechnung, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Da die Fussball-WM der Männer in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, gibt es aufgrund der Zeitverschiebung auch sehr späte Anspielzeiten.

Die bisher bekannten Spiele der Schweiz beginnen jeweils um 21. Uhr. Weitere könnten aber später angesetzt sein. Vom Entscheid profitieren Strassencafés, Gastwirtschaften, aber auch grössere Public Viewings.

Da vorerst nur an Freitagen und Samstagen späte Übertragungen möglich seien, werde auch das Bedürfnis der Bevölkerung nach Ruhe respektiert, schreibt der Stadtrat





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Winterthurer Beizen World Cup Football Broadcasting Exceptions Time Difference Public Viewings Respect For The Population's Desire For Peace

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