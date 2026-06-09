Winterthurer Altstadt startet Pilotprojekt für City-Management

Die Winterthurer Altstadt startet ein Pilotprojekt für ein City-Management. Ziel ist es, mit Leerstandsmanagement, Zwischennutzungen und besserer Koordination dem Strukturwandel im Einzelhandel und in der Gastronomie zu begegnen und das Stadtzentrum attraktiv zu halten. Das Projekt orientiert sich an bestehenden Modellen in anderen Schweizer Städten.

Die Winterthur er Altstadt steht vor neuen Herausforderungen. Veränderte Konsumgewohnheiten, der zunehmende Onlinehandel und die Nachfrage nach dynamischen Detailhandels- und Gastronomie konzepten fordern das historische Stadtzentrum heraus.

Um dieser Entwicklung zu begegnen, haben die City-Vereinigung Junge Altstadt Winterthur, die Stadt Winterthur und House of Winterthur eine gemeinsame Absichtserklärung für den Aufbau eines City-Managements verabschiedet. Das Ziel besteht darin, durch gezieltes Leerstands- und Flächenmanagement, die Förderung von Zwischennutzungen und Pop-ups sowie eine verbesserte Koordination und Vernetzung eine positive Entwicklung der Altstadt zu unterstützen und das Stadtzentrum langfristig attraktiv zu halten.

Die Partner reagieren damit auf strukturelle Veränderungen im Einzelhandel und in der Gastronomie, die viele Innenstädte in der Schweiz und international vor ähnliche Probleme stellen. Für das Pilotprojekt wird eine jährliche Grundfinanzierung von 86'000 Franken bereitgestellt, wobei zusätzlich private Partner eingebunden werden sollen. Eine 50-Prozent-Stelle wird operativ bei der Jungen Altstadt angesiedelt und soll voraussichtlich im nächsten Jahr ihre Arbeit aufnehmen. Während der Pilotphase sollen Erfahrungen gesammelt und die Wirkung der ergriffenen Massnahmen überprüft werden.

Das Modell orientiert sich an bereits bestehenden City-Managements in Schweizer Städten wie Luzern, Rheinfelden, Schaffhausen, St.Gallen, Aarau, Liestal, Olten, Zofingen oder Rapperswil-Jona, die zeigen, wie eine solche Koordination konkret zur Belebung und zum Erhalt von Innenstädten beitragen kann. Die Initiative betont die Bedeutung von Detailhandel, Gastronomie, Kultur, Wohnen und Begegnungsräumen für die Lebendigkeit der Altstadt. Durch flexible Nutzungskonzepte und die Unterstützung von innovativen Geschäftsideen soll das Stadtzentrum widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des digitalen Wandels gemacht werden.

Die Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt, um die Altstadt als vielfältigen und attraktiven Lebensraum zu erhalten, der sowohl für Einheimische als auch für Besucherinnen und Besucher einen hohen Mehrwert bietet. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz wird versucht, der möglichen Verödung von innerstädtischen Räumen aktiv entgegenzuwirken und die Winterthurer Altstadt als lebendiges Herz der Stadt zu stärken





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