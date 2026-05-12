Winterthur steigt aus der Super League ab und GC spielt direkte Play-off

Der FC Winterthur steigt nach der 2:0-Niederlage gegen GC aus der Super League ab und muss sich am nächsten Wochenende für die direkte Play-offposition qualifizieren.

Der FC Winterthur steigt aus der Super League ab – GC geht in die Barrage . Das ergibt sich aus einem Abstiegs-Duell , den die Hoppers nach 0:2-Rückstand drehen.

GC gewinnt im Abstiegskampf gegen den FC Winterthur ein verrücktes Spiel mit 3:2. Träume Start für Winterthur – Zeidler wechselt sofort Schon nach wenigen Sekunden dringt Burkart ein erstes Mal in den GC-Strafraum ein. Die Gäste machen sofort Druck und belohnen sich früh: In der siebten Minute fällt das 1:0. Sidler verlängert einen Eckball und Kasami köpfelt den Ball am langen Pfosten in die Maschen.

Drei Minuten später das Gleiche noch einmal: Schneider tritt einen Eckball, Kasami trifft. Diesmal ist es GC-Spieler Ngom, der per Kopf verlängert. Kasami steht erneut am langen Pfosten und braucht nur noch den Fuss hinzuhalten. Peter Zeidler reagiert schon in der 18.

Minute! mit einem Wechsel: Für Hassane kommt mit Lee ein neuer Stürmer in die Partie. In der Folge sind die Hoppers spielbestimmend, die Gäste ziehen sich etwas zurück. Die sonst so anfällige Defensive der Winterthurer lässt aber kaum etwas zu. Kurz vor der Pause meldet sich Kasami mit einem Abschluss aus der zweiten Reihe zurück: GC-Goalie Hammel kann den tückischen Schuss noch um den Pfosten lenken.

Trotzdem: Dem FCW und Routinier Kasami sind Selbstvertrauen und Wille anzumerken. Die Stimmung im Letzigrund kippt zunehmend, das Ganze wirkt zwischenzeitlich eher wie ein Heimspiel der Winterthurer. Auch nach der Pause sind es die Gäste, die gefährlicher wirken. Doch dann bringt ein Handspiel der Gäste die Hoppers ins Spiel zurück: Goillard ist im eigenen Strafraum mit der Hand am Ball.

GC-Captain Abels tritt an und verwandelt aus elf Metern souverän. Mit dem Ausgleich zum Kochen. Winterthur ist aufgerückt und gerät in einen GC-Konter, an dessen Ende der Schuss von Lee ins Tor abgefälscht wird. Nach diesem Doppelschlag sind die Hoppers nun klar im Aufwind.

Einige Chancen werden noch vergeben, dann fällt das 3:2 aber. Diesmal führt ein GC-Eckball zum Erfolg: Jensen findet Abels, der wuchtig unter die Latte köpfelt. Aber Winterthur gibt noch nicht auf und geht nun selbst wieder in die Offensive. Und es wird ganz gefährlich: Ein Schuss des eingewechselten Smith landet an der Torlatte.

Ansonsten bleibt die Winterthurer Offensive aber harmlos. Lediglich Kasami sorgt nochmal für etwas Gefahr: Sein Freistoss landet aber auf dem Tor. Auf der Gegenseite vergeben Jensen, Frey und Marques gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Am Ende kommt von Patrick Rahmens Team doch zu wenig – Winterthur muss den Gang in die Challenge League antreten.

- KeystoneAlready on Monday, the Barrage game against Vaduz or Aarau will take place. The decision falls three days later at the rematch in Letzigrund. No matter if Aarau or Vaduz, this will be much harder than against Winterthur





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

GC Kombinationen Barrage Abstiegs-Duell

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Aarau übernimmt Tabellenführung, schreitet direkt in Super League – Gegen Yverdon steht Parade in RivaDer FC Aarau hat seinen Aufstiegstreiber gegen Vaduz erhalten und übernimmt die Tabellenführung. Gegen Yverdon könnte Aarau bereits direkt in die Super League kommen.

Read more »

Winterthur-Stürmer spricht über 'Challenge League'-Aus kvůli Lausanne-Sieg - GC vs. Winterthur direkt nach dem DerbyStürmer Nishan Burkart spricht über die 'Challenge League'-Entlassung aufgrund des Lausanne-Siegs und die kommende Direkteinigung zwischen GC und Winterthur

Read more »

FC Aarau: Freinacht in der Stadt bei Aufstieg in die Super LeagueOb am Freitag oder in der Barrage: Schafft der FCA den Sprung in die Super League, feiert die Stadt Aarau eine Freinacht.

Read more »

FC Winterthur gegen GC: Steigt Winti heute aus der Super League ab?Das Schlusslicht FC Winterthur braucht im Direktduell gegen GC zwingend einen Sieg. Eine Niederlage bedeutet den sicheren Abstieg aus der Super League.

Read more »