Winterthur startet Pilotprojekt für City-Management in der Altstadt

Winterthur lanciert ein dreijähriges Pilotprojekt für ein City-Management, um die Attraktivität des Stadtzentrums zu steigern. Mit gezieltem Leerstandsmanagement, Zwischennutzungen und besserer Koordination will man auf veränderte Konsumgewohnheiten und den Onlinehandel reagieren.

Die Stadt Winterthur plant die Attraktivität ihres Stadtzentrums durch die Einführung eines professionellen City-Management s zu stärken. Die Initiative wird als dreijähriger Pilotversuch gestartet, der in der Altstadt umgesetzt werden soll und auf eine enge Zusammenarbeit zwischen der City-Vereinigung Junge Altstadt Winterthur , der Stadt Winterthur und dem Verein House of Winterthur setzt.

Ziel ist es, mit gezieltem Leerstands- und Flächenmanagement, der Förderung von Zwischennutzungen und Pop-up-Läden sowie einer besseren Koordination zwischen den Akteuren eine positive Entwicklung der Altstadt zu unterstützen. Die Verantwortlichen reagieren damit auf veränderte Konsumgewohnheiten, den wachsenden Onlinehandel und die zunehmende Nachfrage nach flexiblen Detailhandels- und Gastronomiekonzepten. Gleichzeitig soll die Einbindung weiterer privater Partner sichergestellt werden. Für die operative Umsetzung ist eine 50-Prozent-Stelle vorgesehen, die bei der Jungen Altstadt angesiedelt werden soll.

Der offizielle Start des Pilotprojekts ist für das nächste Jahr geplant. Während der Pilotphase werden Erfahrungen gesammelt und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Als Vorbilder dienen andere Schweizer Städte wie Luzern, Rheinfelden, Schaffhausen, St.Gallen, Aarau, Liestal, Olten, Zofingen oder Rapperswil-Jona, die bereits erfolgreich City-Management-Ansätze eingeführt haben und zeigen, wie diese konkret zur Belebung und Koordination von Innenstädten beitragen können





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