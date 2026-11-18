Die vier Städte schweizerischer Städte unterstützen Iamaneh Schweiz mit 267.000 Franken für ein Bildungsprojekt in Mali, das Kinderarbeit und Kinderheirat bekämpft.

Die Schweizer Städte Winterthur, St. Gallen, Schaffhausen und Frauenfeld haben sich für das Jahr 2027 auf ein konkretes Kooperationsprojekt geeinigt, das die Lebensbedingungen von Mädchen und jungen Frauen in Mali verbessern soll. Zusammen stellen die vier Städte insgesamt 267'000 Franken für die Umsetzung zur Verfügung, um den Zugang zu Bildung zu erleichtern und schädliche Praktiken wie Kinderarbeit und Kinderheirat zu bekämpfen. Dieses Engagement erfolgt im Rahmen ihrer langjährigen Zusammenarbeit in der Auslandhilfe, bei der jährlich ein Projekt in einem wirtschaftlich benachteiligten Land gemeinsam unterstützt wird.

Konkrete Förderung durch Iamaneh Schweiz

Die gemeinsame Auswahl fiel auf das Projekt "Schule statt Kinderarbeit und Kinderheirat: Rechte und Bildung für Mädchen in Mali", das von der gemeinnützigen Organisation Iamaneh Schweiz umgesetzt wird. Der Schwerpunkt dieses Vorhabens liegt auf dem Schutz und der Förderung von Mädchen sowie jungen Frauen in Mali. Die Maßnahmen zielen darauf ab, den Zugang zu Bildung nachhaltig zu verbessern, die Prävention von Kinderheirat und Ausbeutung voranzutreiben und gleichzeitig die bestehenden Schutzstrukturen für besonders gefährdete Zielgruppen zu stärken.

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Herausforderungen in Mali und ganzheitlicher Ansatz

Mali gehört zu den ärmsten Nationen Westafrikas und ist seit Jahren von tiefgreifenden Krisen geprägt, die die Bevölkerung stark belasten. Insbesondere Mädchen sind in der Region häufig von Schulabbrüchen, Frühverheiratung und wirtschaftlicher Ausbeutung betroffen. Viele junge Frauen verlassen ihre Herkunftsregionen auf der Suche nach Arbeit in den Städten, wo sie oft unsicheren und schwierigen Lebensbedingungen ausgesetzt sind. Das von Iamaneh Schweiz initiierte Projekt reagiert darauf mit einem ganzheitlichen Ansatz, der ländliche Gemeinden einbezieht, um Mädchen beim Schulbesuch zu unterstützen und ihre Zukunftsperspektiven zu erweitern. Gleichzeitig erhalten gefährdete Hausangestellte konkreten Schutz, Beratung und Unterstützung.

Beteiligung der lokalen Gemeinschaft

Neben der direkten Unterstützung der Mädchen und jungen Frauen sind Familien, Lehrpersonen sowie lokale und religiöse Schlüsselpersonen fest in die Projektarbeit integriert. Diese breite Vernetzung soll sicherstellen, dass die gewonnenen Kenntnisse und Verhaltensänderungen nachhaltig in der Gesellschaft verankert werden. Die Auswahl des Projekts erfolgte durch ein gemeinsames Prüfungsgremium der vier Städte, das besonderen Wert auf die erwartete Wirkung, die Nachhaltigkeit der Maßnahmen sowie die Verankerung in lokalen Strukturen legte. Das ausgewählte Vorhaben überzeugte dabei durch seinen umfassenden Ansatz zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen.

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Finanzielle Beteiligung der Städte

Die Finanzierungsstruktur des Projekts spiegelt die gemeinsame Verantwortung der vier Partnerstädte wider. Die Stadt Winterthur beteiligt sich mit einem Beitrag von 100'000 Franken, während die Stadt St. Gallen 84'000 Franken zur Verfügung stellt. Die Stadt Schaffhausen steuert 48'000 Franken bei, und die Stadt Frauenfeld unterstützt das Projekt mit 35'000 Franken. Diese Summe von insgesamt 267'000 Franken unterstreicht das feste Engagement der Städte für die Schaffung langfristiger Perspektiven in benachteiligten Regionen der Welt.

Geschichte der städtischen Partnerschaft

Die Zusammenarbeit der Städte Winterthur, St. Gallen, Schaffhausen und Frauenfeld kann auf eine lange historische Tradition zurückblicken. Archivrecherchen aus Schaffhausen belegen, dass diese drei Städte bereits vor 55 Jahren, im Jahr 1971, das erste Mal gemeinsam ein Projekt unterstützten. Damals wiesen sie als Teil einer gemeinsamen Aktion je 10'000 Franken an das Schweizerische Rote Kreuz für das Hilfsprojekt "Rettet bengalische Kinder" aus. Seit zehn Jahren ist auch die Stadt Frauenfeld fester Bestandteil dieser Städtepartnerschaft, die für gelebte Solidarität und das gemeinsame Bestreben steht, Menschen in wirtschaftlich benachteiligten Regionen der Welt langfristige Perspektiven zu eröffnen.