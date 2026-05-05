Winterthur: Polizei stoppt Romance-Scam – Rentner um über 40’000 Franken betrogen

Die Stadtpolizei Winterthur hat eine Frau und einen Mann festgenommen, die einen 79-jährigen Schweizer um ein erhebliches Vermögen betrügen wollten. Der Fall verdeutlicht die Gefahr von Romance-Scams und die Notwendigkeit erhöhter Vorsicht bei Online-Bekanntschaften.

Ein 79-jähriger Schweizer Bürger aus Winterthur ist Opfer eines ausgeklügelten Romance-Scam s geworden, bei dem er bereits über 40.000 Schweizer Franken an Betrüger übergeben hatte. Die Stadtpolizei Winterthur konnte jedoch rechtzeitig eingreifen und eine 29-jährige deutsch-rumänische Doppelbürgerin und einen 36-jährigen türkischen Staatsbürger festnehmen, bevor weitere 6.500 Franken an die Täter gelangten.

Der Fall verdeutlicht die zunehmende Gefahr dieser Betrugsmasche und die Notwendigkeit erhöhter Vorsicht, insbesondere bei Online-Bekanntschaften. Die Ermittlungen begannen, nachdem der Geschädigte bei der Polizei Anzeige erstattete, nachdem er den Verdacht hatte, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Die Polizei führte daraufhin umfangreiche Ermittlungen durch, die zur Identifizierung und Festnahme der Verdächtigen führten. Die Festnahme erfolgte in flagranti, was bedeutet, dass die Verdächtigen während der Tat überrascht und festgenommen wurden.

Die beiden Beschuldigten wurden der Staatsanwaltschaft übergeben, die nun wegen mehrfachen Betrugs ermittelt. Die Polizei warnt eindringlich vor der Gefahr von Romance-Scams und rät dazu, bei schnellen Liebesbekundungen und finanziellen Forderungen äußerst vorsichtig zu sein. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Betrüger oft emotionale Bindungen aufbauen, um ihre Opfer auszunutzen. Der Fall in Winterthur zeigt, dass diese Betrugsmasche nicht nur online stattfindet, sondern auch zu direkten persönlichen Begegnungen führen kann.

Die Polizei betont, dass es wichtig ist, niemals Geld an unbekannte Personen zu überweisen und bei Zweifeln sofort die Polizei zu informieren. Die Ermittlungen der Stadtpolizei Winterthur haben gezeigt, dass die Täter gezielt ältere Menschen ins Visier nehmen, die möglicherweise anfälliger für emotionale Manipulationen sind. Die Frauen, die den Geschädigten zunächst zu Hause aufsuchten, entwickelten schnell ein enges, freundschaftliches bis romantisches Verhältnis zu ihm.

Sie schilderten ihm wiederholt finanzielle Notlagen, um an Geld zu gelangen, und gaben dabei verschiedene Gründe an, wie angebliche Probleme mit einer Hypothek, eine notwendige Operation der Mutter und ausstehende Notarkosten. Der Rentner übergab den Frauen bei mehreren Treffen eine beträchtliche Summe von über 40.000 Franken, bevor er Verdacht schöpfte und die Polizei kontaktierte. Die Polizei hat nun eine Warnung herausgegeben, um andere potenzielle Opfer vor dieser Betrugsmasche zu schützen.

Die Warnung richtet sich insbesondere an ältere Menschen, die häufiger Opfer von Romance-Scams werden. Die Polizei empfiehlt, bei Online-Bekanntschaften stets skeptisch zu sein und sich nicht von schnellen Liebesbekundungen blenden zu lassen. Es ist wichtig, die Identität der Person zu überprüfen und sich nicht unter Druck setzen zu lassen, Geld zu überweisen. Im Zweifelsfall sollte man sich an Freunde, Familie oder die Polizei wenden, um Rat einzuholen.

Die Stadtpolizei Winterthur betont, dass sie solche Fälle sehr ernst nimmt und alles daran setzt, die Täter zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen. Die Festnahme der beiden Verdächtigen in Winterthur ist ein Erfolg für die Polizei und ein Warnsignal für potenzielle Betrüger. Der Fall zeigt, dass die Polizei wachsam ist und entschlossen gegen diese Art von Kriminalität vorgeht





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