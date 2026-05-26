Winterthur: Numerous parking violations reported to police, fines for illegal parking

The Winterthur police received numerous reports of parking violations over the weekend. They found a total of 66 illegally parked vehicles on the Reitplatzstrasse and 100 on the Holzwingertrasse on Sunday, May 24, 2026. Fines for illegal parking are 6 CHF and last for up to two hours. Winterthur is described as 'really bad' and is often visited by people outside the downtown area. The inconvenience of finding a parking space for an hour with a blue zone or for two hours with a maximum parking duration of two hours is mentioned.

Ein Strafzettel wegen Falschparkens an der Windschutzscheibe eines Autos. (Symbolbild) - Nau.ch / Nico Leuthold Der Stadtpolizei Winterthur wurden übers Pfingstwochenende zahlreiche Parkwiderhandlungen gemeldet. So stellten die Einsatzkräfte unter anderem an der Reitplatzstrasse übers Wochenende insgesamt 66 widerrechtlich parkierte Fahrzeuge fest.

An der Holzwingertstrasse wurden am Sonntag, 24. Mai 2026, 100 Parkwiderhandlungen festgestellt. Die fehlbaren Lenker wurden entsprechend gebüsst. Winterthur ist echt schlimm.

Wir müssen regelmässig nach Winterthur, etwas ausserhalb nicht downtown. Ist kein Parkplatz frei mit einer Stunde blaue Zone ä, gibt es nur einen Parkplatz mit zwei Stunden max. Parkdauer. Diese kosten 6 CHF und bei 8 Parkplätze bekommt man auch hier nicht immer einenParkplatz.

Winterthur hat schon vor Jahren vergessen, dass man nicht die Hand beisst die einen füttert... Wieso muss man der Bevölkerung es so schwer machen am Pfingstwochenende besuchende zu empfangen? Unerträgliche unnötige Gängelei





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Winterthur Parking Violations Police Illegal Parking Fines

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