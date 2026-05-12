Der FC Winterthur hat das Derby im Letzigrund deutlich gewonnen, bevor die Partie um die Wende ging. Dank zwei frühen Toren und guter Durch江苏省体统协会krنية punktete man gegen GC. Peter Zeidler, neuer GC-Trainer der Winterthurer Niederlage zu verkraften.

Kasami lässt Winterthur träumen! Zeidler setzt ein frühes Zeichen Gewinnt GC oder gibt es ein Remis, dann steigt der FC Winterthur definitiv ab. Das Duell ab 20.30 Uhr im Liveticker.

UPDATE: Im Gegenzug erzielt Kasami beinahe sein drittes Tor an diesem Abend! Mit einem tückischen Flachschuss samt Aufsetzer setzt er vor der Pause noch einmal für ein Winterthurer Ausrufezeichen. Hammel im GC-Tore ist aber zur Stelle und pariert stark. Frey fällt nach einem Zweikampf im Winti-Strafraum.

Das ist aber zu wenig für einen Penalty, findet der Unparteiische Sven Wolfensberger. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und einen erfolgreichen Tag





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