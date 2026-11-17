Der Oberalppass schließt am 17. November 2026 um 18:00 Uhr. Die BFU gibt wichtige Sicherheitstipps zu Winterreifen und Bremswegen für die alpine Wintersaison.

Am Dienstag, dem 17. November 2026, erfolgt um exakt 18:00 Uhr die offizielle Schließung des Oberalppass es. Mit diesem Termin wird die letzte noch befahrene Urner Alpenpassroute für den Winterverkehr gesperrt. Die Behörde setzt damit das Signal für den Start der regulären Wintersperre in der Region, die den Verkehr auf die verbleibenden, tiefen Routen umleitet.

Verkehrssperre am 17. November 2026

Die Sperrung betrifft den gesamten Passverlauf des Oberalppasses. Dieser Zeitpunkt markiert das Ende der herbstlichen Befahrungssaison für diese spezifische Alpenroute. Fahrzeuge müssen die Route vor der genannten Uhrzeit verlassen oder auf alternative Straßen ausweichen, da der Verkehr danach nicht mehr erlaubt ist.

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Sicherheitstipps der BFU für Winterfahrten

Die Bundesamt für Unfallverhütung (BFU) betont, dass der Bremsweg bei Schnee und Glätte bis zu viermal so lang sein kann wie auf einer trockenen Strasse. Diese physikalische Gegebenheit erfordert von allen Verkehrsteilnehmern eine drastische Anpassung des Fahrstils und der Reaktionsbereitschaft. Wer diese Fakten ignoriert, riskiert schwere Unfälle.

Die Signalisierung der Höchstgeschwindigkeit auf den Straßen stellt nur einen theoretischen Richtwert dar. Die BFU erklärt eindeutig, dass diese Geschwindigkeitsbegrenzung allein dann angemessen ist, wenn die aktuellen Strassen-, Sicht- und Wetterverhältnisse dies explizit erlauben. Bei Nässe, Eis oder schlechter Sicht ist eine deutlich geringere Geschwindigkeit zwingend erforderlich.

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Rechtliche Vorgaben und Winterausrüstung

Neben dem Fahrverhalten spielt die technische Ausstattung des Fahrzeugs eine entscheidende Rolle für die Sicherheit. Die BFU empfiehlt die Nutzung von Winterreifen vom Oktober bis Ostern. Dabei wird eine Mindestprofiltiefe von vier Millimetern angeraten. Dieser Wert liegt deutlich über der gesetzlichen Vorgabe von 1,6 Millimetern, die als bloßes Minimum gilt.

Fahrer müssen erkennen, dass die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern bei winterlichen Bedingungen oft nicht ausreicht. Die Empfehlung der Experten zielt darauf ab, die Haftreibung auf Schnee und Eis zu maximieren. Ein tieferer Profilrest führt zu einem signifikant höheren Risiko des Durchdrehens oder des Gleitens auf der Fahrbahn.

Korrekte Nutzung von Sicherheitsgurten

Ein weiteres kritisches Sicherheitselement ist der richtige Umgang mit dem Sicherheitsgurt während der kalten Jahreszeit. Die BFU weist darauf hin, dass der Gurt straff am Körper liegen muss, um im Ernstfall seine volle Schutzfunktion erfüllen zu können. Lockere Kleidung kann den Schutzeffekt erheblich mindern.

Dicke Winterjacken oder Kleider unter dem Gurt bilden eine polsternde Schicht, die im Falle eines Aufpralls komprimiert wird. Dadurch verliert der Sicherheitsgurt seine Wirkung, da er den Körper nicht zuverlässig fixiert. Fahrer sollten daher dicke Kleidung über den angeschnallten Gurt legen, um die maximale Sicherheit zu gewährleisten.

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Folgen der Schließung für den Alpenverkehr

Die Schließung des Oberalppasses hat unmittelbare Auswirkungen auf den regionalen Verkehr. Touristen und Pendler müssen ihre Routen anpassen, da diese Verbindung nicht mehr befahrbar ist. Die verbleibenden Pässe übernehmen die Hauptlast des Verkehrsflusses in den Alpen.

Die Wintersperre gilt bis zum Ende der Saison. Bis dahin gelten strenge Regeln für die Befahrung der offenen Routen. Wer sich nicht an die Anweisungen der Behörden hält, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern gefährdet sein Leben und das anderer Verkehrsteilnehmer. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und die richtige Winterausrüstung sind daher überlebenswichtig.