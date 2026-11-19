Der Glaubenbielenpass zwischen Obwalden und Luzern wird ab Donnerstag 13 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Wintersperre gilt voraussichtlich bis Anfang Mai 2027.

Das Tiefbauamt des Kantons Obwalden hat die offizielle Wintersperre für den Glaubenbielenpass angekündigt. Die Strasse über den 1600 Meter hohen Glaubenbielenpass ist ab Donnerstag um 13 Uhr nicht mehr passierbar. Diese Maßnahme betrifft den Abschnitt zwischen der oberhalb von Giswil OW gelegenen Mörlialp und Sörenberg LU.

Zeitpunkt und geografischer Verlauf der Sperrung

Die Ankündigung des Tiefbauamts Obwalden vom Donnerstag verdeutlicht den genauen Startzeitpunkt der Sperrung. Der Glaubenbielenpass verbindet die Kantone Obwalden und Luzern über eine Strecke von 17 Kilometern. Er ist auch unter dem Namen Panoramastrasse bekannt und gilt als wichtige Verkehrsverbindung in der Region.

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Der Start der Wintersperre erfolgt spezifisch am Donnerstag um 13 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Durchfahrt auf der Passstrasse möglich. Fahrer müssen ihre Routen entsprechend anpassen, bevor die Beschränkung in Kraft tritt.

Wetterbedingungen und Prognose als Auslöser

Grund für die angeordnete Schliessung sind die prognostizierten Schneefälle. Die Wettervorhersagen erfordern den Schutz der Infrastruktur und der Verkehrsteilnehmer. Das Tiefbauamt Obwalden stützt seine Entscheidung auf diese meteorologischen Daten.

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Die Wintersperre dürfte bis Anfang Mai 2027 dauern. Diese Dauer gilt für den gesperrten Abschnitt zwischen der Mörlialp und Sörenberg LU. Die lange Dauer spiegelt die erwarteten Witterungsverhältnisse in den Bergen wider.

Ausnahmen im Winterbetrieb am Glaubenbielenpass

Zwischen Giswil und dem auf 1350 Meter gelegenen Skigebiet Mörlialp bleibt die Strasse auch im Winter offen. Dieser Abschnitt unterliegt nicht der allgemeinen Wintersperre. Die Offenhaltung dient der Anbindung des Skigebiets und der lokalen Bevölkerung.

Die Mörlialp liegt oberhalb von Giswil OW und ist ein zentraler Punkt im Verkehrsnetz der Panoramastrasse. Die Durchfahrt auf diesem Teilstück ist somit auch in den Wintermonaten gewährleistet. Dies ermöglicht den Wintertourismus und den täglichen Verkehr in diesem Bereich.

Koordinierung der Kantone Obwalden und Luzern

Die Massnahme betrifft die Verbindung zwischen den Kantonen Obwalden und Luzern. Die Strassenverwaltung von Obwalden koordiniert die Sperrung mit den zuständigen Stellen in Luzern. Die Einigart der Strasse als Panoramastrasse erfordert eine sorgfältige Planung.

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Die Ankündigung erfolgt durch das Tiefbauamt des Kantons Obwalden. Die Behörde stellt sicher, dass die Öffentlichkeit frühzeitig über die Änderungen informiert wird. Die Transparenz dient der Sicherheit aller Nutzer der Panoramastrasse im Alpenraum.