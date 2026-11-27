Rekordmenschne im November beschleunigt den Saisonstart: Berner Bergbahnen wie Adelboden-Lenk und Gstaad öffnen bereits vor Advent. Mehr Details zum Zeitplan.

Die Wintersaison im Berner Oberland hat sich durch außergewöhnliche Wetterbedingungen deutlich vorgezogen. Aufgrund einer der schneereichsten Novembers in den letzten vier Jahrzehnten müssen mehrere Bergbahnen ihren Betriebsplan anpassen. Während die Landschaft zuvor noch herbstlich grün war, bedeckt tiefer Schnee nun die Täler kurz vor dem ersten Adventswochenende. Diese klimatische Wende zwingt die Betreiber zur schnellen Reaktion.

Beschleunigter Saisonstart in Adelboden-Lenk und Elsigen-Metsch

Die Bergbahnen Adelboden-Lenk nutzen die günstigen Bedingungen und starten bereits am kommenden Samstag mit einem eingeschränkten Winterangebot. Zuvor war der reguläre Betriebstermin erst für Anfang Dezember geplant. Die Inbetriebnahme betrifft spezifische Anlagen im Kerngebiet, darunter die Dorf- und Sillerenbahn sowie die Kombibahn Hahnenmoos. Zusätzlich eröffnet der Stand-Xpress Metsch seine Tore für Wintersportler.

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Ergänzend dazu laufen die Sesselbahnen Bühlberg und Metschstand bereits an diesem Wochenende. Für Familien und Kinder stellt der Skilift Tanzboden eine zusätzliche Option dar. Zwischen Bergläger und Geils verkehrt ein Shuttle-Bus zurück zur Sillerenbahn, um die Erreichbarkeit zu gewährleisten. Im benachbarten Skigebiet Elsigen-Metsch starten die Anlagen ebenfalls bereits am Samstag mit einem ersten Pistenangebot. Besucher können dort die Luftseilbahn Elsigbach-Elsigenalp, den Doppellift auf der Elsigenalp und den Verbindungslift nutzen.

Gstaad und Grindelwald-First folgen dem Beispiel früherer Eröffnung

Auch im Saanenland setzt sich der Trend zum früheren Saisonstart fort. Die Bergbahnen Gstaad öffnen am Samstag die Anlagen im Teilgebiet Saanenmöser-Saanerslochgrat sowie am Hornberg. Der durchgehende tägliche Betrieb wird dort analog zu Adelboden-Lenk erst Anfang Dezember aufgenommen. Diese strategische Entscheidung basiert auf der aktuellen Schneedecke und der Nachfrageprognose.

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Bei den Jungfraubahnen hat Grindelwald-First beschlossen, den Wochenendbetrieb vorwegzunehmen. Ursprünglich war der offizielle Start erst für Mitte Dezember angesetzt. Am Samstag und Sonntag fährt die Sesselbahn Grindel ab Schreckfeld. Es gilt jedoch zu beachten, dass ab First selbst noch kein Ski- oder Schlittelangebot besteht. Auch im Gebiet Grindelwald-Wengen ruhen die Pisten vorerst noch. Bei der Sesselbahn Wixi am Lauberhorn laufen die Schneekanonen bereits, um die Conditions für den regulären Start im Dezember vorzubereiten.

Kontrastierende Pläne in Meiringen-Hasliberg und Axalp

Nicht alle Destinationen im Kanton Bern folgen diesem zeitlichen Muster. In anderen Regionen bleiben die Lifte an diesem Wochenende noch still. Die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg planen den Öffnungstermin für die oberen Anlagen frühestens ab dem 5. Dezember an Wochenenden, sofern eine ausreichende Schneelage vorliegt. Der durchgehende Fahrbetrieb ist dort ab dem 19. Dezember geplant.

Ebenso halten Gebiete wie Axalp oder Wiriehorn an ihrem regulären Saisonstart im Dezember fest. Diese Verzögerung ergibt sich aus unterschiedlichen topografischen Gegebenheiten und lokalen Schneeverhältnissen. Die Betreiber dieser Regionen warten auf weitere Niederschläge, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dies führt zu einer fragmentierten Ausgangslage für den Winterurlaub im Kanton Bern.

Wetterlage und prognostizierter Besucheransturm

Die Meteorologische Vorhersage deutet auf favorable Bedingungen für die früh eröffneten Gebiete hin. Gemäß Meteo Schweiz scheint in der Höhe die Sonne, während im Flachland dichter Nebel oder Regen herrscht. Diese Schichtung erzeugt ideale Voraussetzungen für Skifahrer in den Bergen. Frischer Pulverschnee trifft auf blauen Himmel über einem Nebelmeer.

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Kombiniert mit den vorgezogenen Saisonstarts dürfte dies zu einem ersten massiven Besucheransturm führen. Die Bergbahnen im Berner Oberland sehen sich nun einem arbeitsreichen Wochenende gegenübergestellt. Die Infrastruktur muss der erhöhten Nachfrage gewachsen sein. Die ungewöhnlich grossen Neuschneemengen von November haben die Planungen fundamental verändert und bieten einen optimalen Start in die Wintersaison.